"Art is the sea" sorprende en Tapia: una reflexión artística de los estudiantes sobre el presente y futuro de los océanos

La Fundación Caja Rural de Asturias y la Fundación Margarita Salas pusieron en marcha el pasado abril el proyecto "Art is..." en Tapia de Casariego. En esta segunda edición llevó por título "Art is the sea" e invitó a los estudiantes del instituto Marqués de Casariego "a reflexionar sobre el presente y el futuro de los océanos a través de una propuesta que combina ciencia, sostenibilidad, creatividad y participación". El resultado de estos meses de trabajo es una exposición que toma el patio del centro educativo donde se pueden ver instalaciones artísticas inspiradas en los desafíos marítimos.

Entre las obras expuestas destacaron una colección de caligramas y creaciones inspiradas en las principales amenazas ambientales que afectan al medio marino; esculturas elaboradas con residuos plásticos recuperados del mar en homenaje a especies emblemáticas de la costa cantábrica; una recreación artística del faro de Tapia vinculada a la divulgación científica y una alfombra floral marinera inspirada en la tradición local y dedicada a la protección de los océanos. La exposición quedará instalada en el centro y se podrá visitar desde la semana que viene y durante todo el mes de julio. Además, la alfombra floral citada saldrá a la calle durante la procesión del Carmen.

"Sostenibilidad e innovación"

"Asturias mantiene una relación histórica con el mar que hoy adquiere una nueva dimensión a través de la economía azul, y proyectos como ‘Art is the Sea’ permiten que los jóvenes comprendan que la sostenibilidad, la innovación y la conservación de nuestros recursos marinos son también una oportunidad para generar desarrollo, empleo y bienestar en nuestras comunidades", explicó la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, subrayó la importancia de acercar la ciencia a los estudiantes desde enfoques innovadores y participativos: "Cuando la ciencia se conecta con la creatividad y con la realidad más cercana de los estudiantes, el aprendizaje adquiere una dimensión mucho más transformadora. Por eso, este proyecto demuestra que los jóvenes no solo comprenden los desafíos ambientales de nuestro tiempo, sino que también son capaces de proponer nuevas miradas y convertirse en agentes activos del cambio".

La iniciativa se desarrolló en colaboración con IDONIAL - Centro Tecnológico. En este sentido, el investigador Amador Menéndez ofreció a los estudiantes formación sobre la innovación tecnológica vinculada al mar. En la inauguración de la muestra estuvo presente también la concejala de Cultura de Tapia, Carolina Álvarez, que destacó el talento del alumnado.

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En la primera edición del proyecto la investigación, bajo el título, "Art is (a) mine", se centró en la mina y los trabajos se expusieron en el pozo Santa Bárbara, de Mieres.