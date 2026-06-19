El Ayuntamiento de Belmonte y Vipasa intervienen en las viviendas públicas del barrio de El Bugón

El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda y la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) han sumado fuerzas para ejecutar una serie de actuaciones urgentes de mejora en los dos bloques de viviendas públicas ubicados el barrio de El Bugón. Este plan de choque es el resultado directo de una reunión de trabajo y una visita técnica sobre el terreno en la que se han analizado las prioridades del vecindario.

El origen de esta intervención se remonta a varios meses atrás. Tras recoger las diversas inquietudes y quejas planteadas por los residentes de la zona, también por la oposición belmontina, la Alcaldía solicitó de manera formal a Vipasa un relevo en la administración que gestionaba estos inmuebles. Tras un proceso de tramitación y adjudicación que se prolongó durante varios meses por parte de la empresa pública, el nuevo administrador se coordinó inmediatamente con el consistorio para realizar una primera inspección ocular de las deficiencias.

Como fruto directo de esta colaboración, Vipasa se ha comprometido a ejecutar una limpieza integral que abarca desde las zonas comunes y los bajantes hasta los garajes y los espacios exteriores. De hecho, estas labores ya se han iniciado a lo largo de esta misma semana.

Soluciones para el parking

Además de las labores de mantenimiento y desinfección, el Ayuntamiento y Vipasa han puesto sobre la mesa la situación actual de los estacionamientos subterráneos. Ambas entidades han acordado revisar la viabilidad de las plazas de garaje con el fin de buscar fórmulas legales y operativas que permitan su uso a futuro por parte de los residentes de las viviendas.

Para dar el siguiente paso, desde la administración local se ha anunciado que se realizará una consulta próxima a los propios vecinos y vecinas para evaluar formalmente cuántos de ellos estarían interesados en alquilar o utilizar de forma activa dichos espacios.

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Por su parte, el consistorio belmontino ha valorado de forma muy positiva el clima de entendimiento y la rápida respuesta de la nueva gestión, asegurando que se mantendrá esta línea de cooperación estrecha con Vipasa para garantizar unas condiciones de habitabilidad dignas en el parque de vivienda pública del municipio