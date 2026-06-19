Grandas de Salime tiene nuevo alcalde: Carlos García toma posesión "con humildad" e intención de "honrar la memoria de Eustaquio Revilla"

El ganadero grandalés Carlos García tomó esta tarde el bastón de mando de Grandas de Salime para suceder a su amigo, el exalcalde Eustaquio Revilla, recientemente fallecido. "Asumo este cargo con humildad y con la intención de continuar con los proyectos iniciados, afrontar nuevos retos y honrar la memoria de Eustaquio de la mejor manera posible", señaló García, en una investidura emotiva que comenzó con un minuto de silencio para honrar a quien ocupó la Alcaldía durante los últimos veintidós años.

"Es para mi un honor y una gran responsabilidad recibir el bastón de mando del Ayuntamiento de Grandas. Sin embargo, todos sabemos que este no es el pleno que hubiésemos querido celebrar porque asumo este relevo tras la dolorosa pérdida de nuestro querido alcalde, amigo persona", señaló García, de 56 años, en su breve discurso de investidura. A renglón seguido dejó claro que no pretende sustituir a Eustaquio y, por eso, no sostiene el bastón de mando "desde la celebración, sino desde el deber y el compromiso absoluto".

Por último, el ya alcalde lanzó un mensaje a los miembros de la corporación, compuesta por cinco ediles del PSOE y dos de Grandaleses Agrupación Independiente (GAI): "Les pido que trabajemos desde la unidad; al margen de las siglas, la prioridad absoluta debe ser el concejo de Grandas de Salime".

Recuerdo al maestro

Al inicio de la sesión, no solo se guardó un minuto de silencio sino que la teniente alcalde, Ana Pérez, leyó unas emotivas palabras en recuerdo de Revilla, que fue también su maestro en la escuela El Salvador, donde ejerció prácticamente toda su trayectoria profesional. "Quiero dar las gracias por su vocación y el servicio incansable por este municipio y, como alumna, tengo que darle las gracias por el cariño que nos mostraba a los alumnos", precisó.

También señaló que el fallecido siempre "buscaba lo mejor para el centro" y también para el municipio: "Siempre se esforzaba por conseguir lo mejor para tod el concejo y la comarca y por los mayores, a los que tenía especial cariño". Y concluyó: "Tu legado, tus proyectos y tu cariño por este concejo siempre nos quedará grabado para la historia. Descansa en paz y gracias por todo lo que nos has aportado, que no ha sido poco".

Abstención de Grandaleses

Fue precisamente esta concejala la encargada de entregar el bastón de mando a Carlos García, que prometió el cargo tras recibir los apoyos de sus cuatro compañeros. Los dos ediles de la oposición se abstuvieron. Tras la sesión, la portavoz de GAI, Lucía Ferreira, dejó claro que su abstención es por respeto al equipo socialista: "Les corresponde a ellos tomar la decisión. Nuestro voto no es decisivo". Con todo, deseó lo mejor a Carlos García, con el que mantiene "una buena relación".

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En el Pleno también tuvo lugar la toma de posesión de la concejala socialista Eva María Magadán, que ocupa el puesto que deja vacante Eustaquio Revilla. La sesión de investidura contó con la presencia de los alcaldes de Illano, Iván Rodríguez; Taramundi, César Villabrille; Boal, José Antonio Barrientos y Vegadeo, César Álvarez. También acudió el director de Reto Demográfico, Marcos Niño, las diputadas socialistas Alba Álvarez y Lidia Fernández, así como el secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Álvaro Valle.