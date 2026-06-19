José Gordón, el leonés que sirve la mejor carne de buey del mundo, padrino de lujo en el festival Brasas del Narcea

El maestro parrillero, José Gordón, considerado "el alquimista de la carne de buey" se convirtió en el padrino de lujo de la nueva edición del Festival Brasas del Narcea, la cita gastronómica que tomará el Prao del Molín, en Cangas del Narcea, durante todo el fin de semana. "Este proyecto dinamiza la región y apoya a los productores. Es el camino, el único camino. Os felicito y estoy seguro que será una cita que no dejará de crecer", señaló Gordón que este año ha recibido el título de mejor asador del mundo para su restaurante El Capricho, de León.

"José Gordón representa la excelencia en el sentido más amplio de la palabra. Es un ejemplo de amor a la tierra, de pasión por arte del asado…pero también de esfuerzo y tesón para situar su pueblo, Jiménez de Jamuz (León) como un referente mundial de la carne. Sin duda, es un referente al que mirar para seguir avanzando en la excelencia de este evento gastronómico", señaló el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, en el acto inaugural de esta cita parrillera que busca "poner en valor la calidad de la Ternera Asturiana y el potencial ganadero del concejo."

La tercera edición de "Brasas del Narcea" contó también con la directora "Sabor a Málaga", Leonor García-Agua, quien considera "un lujo" mantener la alianza entre ambos festivales, hermanados en la pasada edición. Este año la cita canguesa cuenta con un mercado en el que se muestran productos de ambos territorios. En la inauguración también intervino el vicepresidente de la IGP Ternera Asturiana, José Manuel Menéndez, quiso dio las gracias a quienes confían en la calidad de su producto, "desde la hostelería a las carnicerías, pasando por los ganaderos".

Xata de 135 kilos

El Festival Brasas del Narcea comenzó con una ternera a la estaca cocinada por el chef asturiano David Montes. Esta "xata" de 135 kilos de carne IGP Ternera Asturiana se ofreció al público para su degustación, previa adquisición de un vale.

"El asado requiere entre 9 a 12 horas de preparación, pero existe un trabajo previo de amarrado que supone una media de una hora. A ello hay que sumar el tiempo invertido en la preparación de la brasa. En este caso, se necesitan unos 180 kilos de carbón vegetal", explicó Montes, que aseguró que esta carne reúne unas características únicas para esta técnica de asado.

La actividad central de Brasas del Narcea será la final del Concurso Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana, prevista para este sábado. Los chefs de Asador Iñaki (Málaga), Pampa Grill (Málaga), RUB Smoke (Málaga), San Babilés (Boadilla del Monte), La Flaca (Zamora), La Tropical (Murcia), Uncle Bob Taberna Jamaicana (Benidorm), La Montera Picona (Gijón), Tierra Astur El Vasco (Oviedo), El Tonel (Colloto), La Casona de Cerdeño (Oviedo) y El Buche (Salas) se medirán a la parrilla para conquistar el paladar del jurado.

Tras la cita profesional, por la tarde, habrá una parrillada popular elaborada por la Junta Local de Hostelera y que contará con 800 comensales con un menú a base de ternera asturiana, chosco IGP Tineo y vino DO Cangas, miel y pan de Cangas, así como quesos y yogures asturianos. Este año, además, se podrá disfrutar de un postre malagueño. El domingo, se presentará la hamburguesa del festival, una propuesta de la Junta Local de Hostelería, que podrá degustarte en el prao del Molín.

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"Hemos creado un programa que pone en el mapa la excelencia gastronómica y ganadera del concejo y, al mismo tiempo, consolida una cita pensada también para disfrutar en familia", apuntó la edil de Festejos, Alba García, que recordó que habrá actividades para el público infantil y no faltará la música en directo.