Si vives en un pueblo del occidente asturiano, tienes más posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares

"La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, de padecer estas enfermedades, es mayor en zonas rurales dispersas". Es la conclusión de una investigación desarrollada por los médicos del hospital de Jarrio Marcos Álvarez Pérez y José Manuel Fernández Carreira en la que se evalúa el perfil epidemiológico del riesgo cardiovascular en el Occidente de Asturias. Los resultados se acaban de presentar en el XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que se celebra estos días en Las Palmas de Gran Canaria.

Desde Salud precisan que el trabajo analiza la prevalencia de los factores de riesgo vascular (FRV) y de las patologías cardiovasculares asociadas en el área territorial del centro hospitalario y establece una comparativa entre zonas básicas de salud (ZBS) y zonas especiales de salud (ZES), de mayor dispersión geográfica y demográfica.

Marcos Álvarez en el congreso canario. / R. T. C.

"La prevalencia de la dislipemia (alteración de los niveles de lípidos y colesterol en sangre), por ejemplo, supera el 50% en estas zonas rurales, un dato que rebasa los indicadores descritos previamente para la población general en estudios de referencia nacional como ENRICA o IBERICAN. Asimismo, el informe constata que los entornos con una mayor vulnerabilidad demográfica y geográfica tienen un riesgo mayor en patologías relacionadas con la hipertensión y las arritmias", concluye el estudio.

El estudio, de carácter descriptivo y transversal, ha tomado como fuente los datos de la herramienta de Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA) correspondientes a diciembre de 2025 y ha analizado la situación de 38.815 personas, el 93,6% de la población total de la zona.

Datos curiosos

Los responsables del estudio precisan que los factores de riesgo vascular más frecuentes entre la población del Occidente son la dislipemia, "que afecta al 45,8% de los usuarios, seguida de la hipertensión arterial (HTA), con un 24,7%, y la diabetes mellitus (DM), con un 11,1%". En las zonas especiales de salud el riesgo aumenta con respecto a las zonas básicas donde están los centros cabecera.

El estudio identifica "picos epidemiológicos de especial relevancia" en algunas de las zonas especiales. Por ejemplo, las tasas más elevadas de dislipemia están en Villayón, con un 64,8% de la población afectada. En cuanto a hipertensión arterial, concejos como Taramundi, Grandas de Salime, Pesoz y Boal registran un dato superior al 34%. Por último, en el caso de la diabetes Mellitus, los valores más altos están en la zona especial de Boal, con un 16,7%.

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Los responsables del estudio dejan claro que "los resultados obtenidos permiten conocer de forma precisa la realidad epidemiológica del territorio y sirven de guía para orientar las políticas de prevención activa e intensificar el esfuerzo preventivo donde las condiciones demográficas y de aislamiento generan perfiles de mayor riesgo para la salud de la ciudadanía".