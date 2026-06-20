La comida en la calle de Tineo bate récords con 510 comensales y abre las fiestas de San Pedro

Las mesas tomaron el centro de Tineo este sábado a partir de las dos de la tarde para celebrar la comida en la calle, que llegó a su quinta edición y que abre las fiestas patronales de San Pedro, que se celebrarán el próximo fin de semana. Esta jornada de convivencia vecinal no ha parado de crecer desde su puesta en marcha y este año se ha conseguido la cifra récord de 510 comensales.

Grupos de amigos, familias y vecinos disfrutaron de una jornada soleada con los platos típicos de una romería. Por supuesto, sobre las mesas no faltó el chosco, embutido emblema del municipio, además de tortillas de patatas, empanadas y otros platos tradicionales, así como una gran variedad de postres.

Quienes participan valoran la iniciativa por la posibilidad que ofrece de poder reunir a familiares y amigos en una gran mesa al aire libre, algo que dentro de las viviendas sería casi imposible, así como la oportunidad de compartir con vecinos y visitantes una jornada festiva que inaugura el verano en el concejo tinetense.

La actividad festiva continuará el 23 de junio con la celebración de las fiestas de San Juan, que este año organiza el bar La Panera de Vero, y para el fin de semana se concentran los actos con motivo de San Pedro. El viernes, a las 17.00 horas, se inaugura el mercado medieval, que permanecerá abierto hasta el lunes, día grande de las fiestas patronales, con misa y procesión a las 12.30 horas y música en directo a partir de las 15.30 horas.

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Además, el sábado 27 se celebrará la IV Concentración de Clásicos "Chosco de Tineo", así como el XIII Encuentro de Corales en la Iglesia parroquial de Tineo, a las 20.00 horas, entre otras citas culturales.