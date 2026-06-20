Los Guilandeiros de Tinéu plantan el desfile de la Máscara Ibérica en Oviedo: “Impulsar este festival ignorando al Suroccidente es un sinsentido”

Las calles de Oviedo se convertirán este sábado en un gran escenario de las mascaradas tradicionales de la Península Ibérica. Alrededor de 600 participantes y más de 30 grupos procedentes de distintos territorios de España, Portugal y Andorra protagonizarán el Desfile Internacional de la Máscara Ibérica, acto central del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI). En esta celebración impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, no estará presente el grupo tinetense los Guilandeiros de Tinéu.

El evento se organiza coincidiendo con el inicio del proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), de carácter inmaterial, al conjunto de les mazcaraes d’iviernu, una iniciativa orientada a reforzar su protección y garantizar su transmisión. No obstante, los Guilandeiros aseguran que para la organización del evento no recibieron información: “Nos enteramos por la prensa de la celebración de esta actividad y del programa, por lo que no se nos pidió opinión de ningún tipo”.

Asimismo, denuncian una “notable falta de criterio y rigor”. “Es incomprensible que se celebre un festival de mascaradas de invierno en pleno verano o que participe alguna mascarada que nada tiene que ver con la tradición”, señalan.

Razones por las que la agrupación ha decidido no formar parte del gran desfile que se celebra esta tarde. Añaden además que sienten que se ha discriminado y marginado a Tineo y al Suroccidente en la planificación de las actividades organizadas durante los días previos al desfile, con excepción de El Valledor (Allande), donde se celebró un encuentro. “No se realizó ni una sola actividad en nuestro concejo, pero tampoco en otros como Cangas o Ibias, que, junto a Allande, conforman uno de los territorios más ricos en cuanto a la tradición de mascaradas de invierno de la Península. Impulsar un festival de estas características ignorando al Suroccidente es un sinsentido”, denuncian.

El colectivo también lamenta no haber recibido respuesta alguna por parte de la Consejería de Cultura a sus peticiones de aclaración. “Pedimos explicaciones a la consejería sin obtener respuesta. Además, por algún motivo que desconocemos, la organización del evento se hizo a la carrera, descontextualizando absolutamente todo lo que significa esta tradición en Asturias. Lo normal hubiera sido contar desde un principio con los grupos asturianos activos e involucrarlos en la organización. Al no haber sido así, no participaremos en el desfile del 20 de junio”.

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Por último, el colectivo muestra su profunda sorpresa ante el trato recibido, especialmente en un momento en el que la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) se encuentra en trámite. “Es difícil de entender que se pretenda conseguir una declaración BIC y, a la vez, se dispense este trato a los colectivos de casa que mantenemos viva la tradición, muchas veces, contra viento y marea”, concluyen.