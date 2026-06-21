Fraternidad honra el legado de Inés Fernández: la residencia del colectivo llevará el nombre de la que fuera su gerente durante 40 años

La Asociación Fraternidad, que ofrece una atención integral a personas con discapacidad intelectual desde Tapia de Casariego, celebró su asamblea general en la que anunció la finalización de los trámites para que su residencia pase a llevar el nombre de Inés Fernández, quien fue gerente de la entidad durante 40 años. “Es un homenaje a quien fue durante tantos años gerente de esta entidad, pero sobre todo a una persona luchadora, profundamente querida e importante para Fraternidad”, ensalzó la actual gerente, Mayca González Collado.

Fue el hijo de Inés Fernández quien recogió en nombre de la Junta Directiva y de toda Fraternidad, un documento de reconocimiento que recoge el acuerdo del cambio de denominación para el centro especializado que se ubica en el concejo tapiego y que pasa a llamarse Residencia Inés Fernández.

La celebración de la asamblea, que reunió a más de 200 personas en Castropol, también sirvió para entregar su distinción “Fraternín de Honor”, que este año recayó en la periodista local Norma Méndez. “Es una profesional que siempre nos escucha con interés, que trata con enorme respeto y cercanía a las personas con discapacidad intelectual y que entiende muy bien la importancia de dar voz a lo que hacemos”, destacó Mayca González, que añadió de la periodista su “profundo compromiso con el territorio y las personas”.

Además, en la reunión se presentaron las cuentas del ejercicio 2025, el trabajo llevado a cabo y se presentó el plan de acción de 2026. El lema de la jornada fue “Más presentes que nunca”, ya que el colectivo considera que define “el momento que está viviendo Fraternidad”.

Mirando hacia el futuro, González Collado quiso dejar claro que “queremos seguir avanzando hacia nuevos modelos de apoyo, hacia recursos más comunitarios, más personalizados, más flexibles y más conectados con la vida real. Queremos poder impulsar nuevos proyectos de vivienda, pisos tutelados, pisos de respiro y nuevas oportunidades que en justicia nos demandan y que permitan a las personas y a las familias, desarrollar su proyecto vital con mayor autodeterminación y libertad y ganar en calidad de vida”.

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La usuaria de la residencia Olimpia Fernández puso el broche final al acto reivindicando el que fue el hilo conductor de toda la asamblea: “Las personas con discapacidad intelectual queremos participar, decidir, opinar y tener oportunidades como todo el mundo. Tenemos derechos y queremos que se nos escuche. Queremos tener proyectos, ilusiones y metas. Y queremos seguir formando parte de la comunidad. Yo creo que Fraternidad ayuda mucho a que eso sea posible”.