En Grandas de Salime los brotes verdes tienen forma de cultura: "El concejo tiene un potencial enorme"

En Grandas de Salime llegaron a vivir 4.151 personas en 1930. Sin embargo, los últimos datos cifran la población en poco más de setecientos habitantes. Es uno de los concejos que más padece la sangría poblacional de Asturias, con el añadido de su aislamiento geográfico. Con todo, hay esperanza y los vecinos confían en el potencial cultural y turístico de este concejo que afronta un cambio histórico tras el fallecimiento del socialista Eustaquio Revilla, que gobernó el municipio durante los últimos veintidós años.

Este viernes tomó el bastón de mando el ganadero Carlos García, que se hará cargo del Gobierno en los meses que quedan hasta la convocatoria electoral de 2027. En su primer discurso, tendió la mano a toda la Corporación para luchar juntos al margen de las siglas: "La prioridad absoluta debe ser el concejo", defendió.

Un revulsivo brutal

"El concejo tiene un potencial enorme a nivel cultural y turismo: desde la Antigüedad hasta el siglo XX, encontramos vestigios de todas las etapas históricas, sin meternos ya en harina con el Camino de Santiago que es un revulsivo brutal para la hostelería y el alojamiento. Industria hay, pero se encuentra los problemas de siempre: las dificultades en las vías de comunicación, lo que no ayuda a que se asienten más empresas. Por eso, Industrias Lácteas Monteverde es tan importante en el empleo local", resume la historiadora e investigadora grandalesa Ángela Ferreira.

El torneiro del Museo Etnográfico, Arturo Iglesias, muestra su labor a unos visitantes. / Tania Cascudo

La empresa que fabrica el queso Oscos da empleo directo a cincuenta personas y es uno de los motores de este municipio de 112 kilómetros cuadrados. Pero posiblemente el emblema más conocido de Grandas es el Museo Etnográfico "Pepe el Ferreiro", una institución fundada por el grandalés José Naveiras por el que pasan cientos de personas al año. Para la presidenta de la asociación cultural El Carpio, Rosa Monjardín, este espacio "debería visitarse como El Prado, donde en cada visita te centras en una sala, hay que verlo con tiempo". Subraya esta docente jubilada al frente de uno de los colectivos más activos y dinamizadores del concejo que el Etnográfico "puso a Grandas en el mapa y la labor del Ferreiro es indiscutible".

Recursos de enorme valor

Esta joya cultural se suma al yacimiento Chao Samartín y a los menos conocidos petroglifos de La Xorenga y el túmulo de Canadeiro. La imponente central hidroeléctrica de Salime, la colegiata de San Salvador y el río Navia son otros de los recursos de enorme valor que, a juicio de Rosa Monjardín, podrían explotarse mucho mejor. "Y luego está la gallina de los huevos de oro, que es el Camino de Santiago y sin el que Grandas estaría muerto ahora mismo", añade.

Coincide con Monjardín la hospitalera María José Gontad. Llegó a Grandas hace veintisiete años, en un momento dulce del concejo, pero vio cómo se cerraban progresivamente negocios y el concejo enmudecía. Sin embargo, está asistiendo al resurgir del territorio gracias al Camino y ella es parte de este movimiento, ya que regenta el albergue "Porta de Grandas".

Un pueblo en crecimiento

"Creo que el pueblo está en crecimiento. Hay carencias, pero gracias al Camino se están abriendo nuevos negocios y se está revitalizando. Por ejemplo, este año se han abierto dos lavanderías", relata. El reto es mantener esta afluencia de gente que da el Camino Primitivo durante todo el año. Gontad dice que hay opciones para emprender pero, como en todo, "hay que echar ganas, dinero y muchas horas".

El guía muestra el Chao Samartín. / Miki López

Sin embargo, tanto para los que vienen como para los vecinos, la clave está en las comunicaciones. La serpenteante AS-12, conocida como corredor del Navia, es su salida natural a la costa donde están servicios como el hospital de Jarrio, y, por tanto, en Grandas todos claman por su mejora. "Solo queremos una vía rápida decente y digna, para poder llegar al hospital al menos en 45 minutos y que Jarrio mantenga sus servicios", defiende Rosa Monjardín, que también lamenta el déficit de transporte público.

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La máxima responsable de El Carpio, una institución junto a la asociación de Amigos del Museo Etnográfico, ve también fundamental que la gente sienta "orgullo de lo nuestro". El potencial de Grandas es visible y notable, pero vecinos y emprendedores deben de creérselo.