Cudillero se convierte en la capital de la fotografía submarina: el concejo acoge a la élite asturiana de los fotógrafos subacuáticos

Las aguas de Cudillero se preparan para acoger uno de los eventos más espectaculares y exigentes del calendario subacuático regional. Este fin de semana, concretamente los días 27 y 28 de junio, se disputará el Campeonato de Asturias de Fotografía Submarina (ASFOSUB 2026). La cita, que está organizada conjuntamente por el Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas y la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA), reunirá a la élite de los "fotosub" asturianos con el gran aliciente de conseguir la clasificación para el próximo Campeonato de España.

La competición destaca por un formato que garantiza la máxima igualdad entre los participantes. Cada equipo, compuesto de forma obligatoria por un fotógrafo y un asistente, dispondrá exactamente del mismo tiempo y compartirá las mismas zonas de buceo para capturar sus imágenes. La exigencia técnica será máxima, ya que los participantes deberán realizar un total de dos inmersiones cada día para confeccionar la mejor colección fotográfica posible. Estas imágenes deberán encajar en las seis categorías previamente establecidas en el reglamento particular de este campeonato.

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La elección de Cudillero como sede no es casual, ya que la villa pixueta cuenta con uno de los mejores y más ricos fondos marinos de todo el mar Cantábrico. Los fotógrafos submarinos tendrán el difícil reto de plasmar en sus instantáneas la espectacular belleza de los paisajes sumergidos, así como la singularidad de la fauna y la flora de la zona. Finalmente, un jurado compuesto por jueces profesionales de la Federación Española será el encargado de valorar exhaustivamente las colecciones para componer la clasificación final que coronará a los nuevos campeones de Asturias.