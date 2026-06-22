El PP denuncia el fracaso del taxi a demanda para ir al médico en El Franco: el servicio se presentó en febrero, pero quedó desierto

El taxi a demanda para ir al médico no funciona en El Franco. Así lo denuncia el PP, que lamenta que el servicio se anunciara "a bombo y platillo" el pasado febrero sin lograr que ninguna empresa se hiciera cargo de la prestación. "El Principado presentó este servicio a bombo y platillo y nunca llegó a arrancar. Los dos lotes salieron a licitación y los dos quedaron desiertos. A los vecinos de El Franco les vendieron un servicio que sobre el papel ya había fracasado", denuncia el portavoz de Transportes del PP, Pedro de Rueda.

De Rueda dio una rueda de prensa este lunes junto al centro de salud de La Caridad para denunciar esta situación. Lo hizo acompañado por los diputados del Occidente Salvador Méndez y Salomé Sánchez, además de la edil popular en El Franco Rosa María Pérez.

De Rueda explica que el servicio fue presentado el pasado 20 de febrero por la directora general de Transportes, Arantza Fernández del Páramo, y la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. Ambas firmaron el convenio de este recurso que debía funcionar todos los martes para que los vecinos de Lebredo, La Braña, Arancedo, Miudes, Villalmarzo y San Juan de Prendonés pudieran desplazarse a La Caridad a realizar pruebas y controles médicos. "Aquel día hubo foto, firma y titular. Lo único que no hubo, ni entonces ni ahora, es taxi. Barbón vende notas de prensa, no servicios. Firmó el convenio con una foto en febrero, pero los vecinos del Occidente siguen sin poder ir al médico", añadió el diputado.

Aunque el objetivo inicial era que el servicio funcionase "a lo largo de marzo", lo cierto es que los dos lotes licitados por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) quedaran desiertos. El PP indica que lo ocurrido en El Franco "no es un caso aislado", que ha ocurrido en otros concejos como Allande. "En casi dos años de programa, lo único que funciona realmente sobre el terreno es el proyecto piloto de Ponga, puesto en marcha en abril de 2024", lamenta De Rueda.

"Precio insuficiente"

Los populares consideran que el problema reside en el diseño del programa y lamenta que se fijen precios "insuficientes" de los trayectos lo que impide que se presenten los taxistas de la zona. "No es mala suerte, es un modelo mal diseñado. Y, lo más grave, después de quedar desiertas no se corrige nada: ni se revisa el precio, ni se buscan alternativas para que el servicio exista de verdad", añade.

De Rueda también criticó al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, por responsabilizar del problema a los propios concejos. "El consejero llegó a afirmar que el programa exige colaboración e iniciativa por parte de los ayuntamientos. Estas afirmaciones del consejero son la coartada perfecta. Y El Franco la desmonta entera. El consejero busca culpables en los ayuntamientos. Pues que venga a El Franco: aquí el ayuntamiento hizo todo lo que se le pidió, y es del PSOE, y el taxi sigue sin pasar. El balón, consejero, es suyo", indicó De Rueda.

Noticias relacionadas

A juicio del diputado, la responsabilidad es "de quien licita, quien fija el precio y quien declara desiertos los lotes es el Consorcio, que depende de la Consejería. Echar la culpa a los ayuntamientos es, sencillamente, tirar balones fuera". Los populares exigen que el servicio "se vuelva a licitar el servicio con condiciones realmente viables, que ofrezca a los vecinos de El Franco un calendario concreto y verificable y que deje de confundir las notas de prensa con la gestión".