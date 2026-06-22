Tradición y color en Zardaín: el pueblo tinetense se vuelca con las alfombras del Corpus
Los vecinos estrenan diseños elaborados con arroz tintado, café y pétalos, en una celebración que atrae cada año a más visitantes
Los vecinos del pequeño pueblo de Zardaín, en Tineo, volvieron a sorprender con sus alfombras florales con motivo de la celebración de Corpus Christi en la parroquia este domingo.
En el interior de la iglesia seis alfombras completaban el pasillo central. Todas ellas mostraban nuevos diseños respecto a años anteriores elaborados en este caso con arroz tintado, lentejas o granos de café. Materiales que les permiten realizar unos dibujos más precisos y coloridos. En el exterior, alrededor de la iglesia, varias alfombras florales de grandes dimensiones se sitúan a lo largo del recorrido que realiza la procesión. En este caso, se utilizan pétalos de hortensia, así como hojas de ciprés cortado, espadaina e hinojo, todo ello recolectado en el pueblo y cercanías.
"Estamos muy contentos con el resultado, fue mucho trabajo, pero salió todo muy bien y vino mucha gente a verlo, gente de afuera", subraya Javier Menéndez, impulsor de la realización de las alfombras, en las que se implica buena parte del pueblo, especialmente las mujeres, que durante la semana previa se reúnen para preparar el material.
"Comenzamos a pensar en el Corpus una vez que cerramos el belén, hay que buscar los diseños de las alfombras, que cada año son nuevos y preparar el material, como teñir el arroz", detalla Menéndez.
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