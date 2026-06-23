La Caridad se convierte en el epicentro del cine social con un ciclo dedicado al director asturiano Julio de la Fuente
Se proyectarán cuatro cortos entre el viernes 26 y el sábado 27, todos a las 20.30 horas en el auditorio As Quintas
El auditorio As Quintas, ubicado en La Caridad, se prepara para acoger una cita imprescindible con el séptimo arte comprometido. Los próximos viernes y sábado, 26 y 27 de junio, a las 20.30 horas, este espacio cultural albergará el Ciclo de Cortos de Cine Social centrado en la obra del director moscón Julio de la Fuente. El evento, promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Franco, ofrecerá al público una cuidada selección de ocho cortometrajes que abordan problemáticas humanas y sociales de profunda actualidad.
La programación arrancará el viernes 26 de junio con la proyección de cuatro trabajos que invitan a la reflexión. La jornada se abrirá con "Crónica de una voluntad", una pieza que profundiza en la fuerza invisible de la superación frente a la adversidad. Le seguirá "Almas perdidas", una historia ambientada en la posguerra asturiana que narra el amor prohibido entre dos hombres que desafían el tiempo y los prejuicios sociales. La tarde continuará con "Septiembre", un relato donde una modelo descubre cómo los recuerdos de infancia y la sombra de su abuelo moldean el éxito, cerrando la sesión "Acaso no me quieres", una obra que explora cómo la falta de comunicación puede dar paso a distorsiones de la realidad.
El sábado 27 de junio mantendrá el pulso social con otras cuatro proyecciones de fuerte carga emocional. El público podrá ver "Jazmin", la historia de una madre migrante que lucha contra la distancia y el sacrificio para salvar a su hijo, y "La cara del diablo", un desgarrador retrato de una madre maltratada que combate en silencio por el bienestar de sus hijos. Hacia el final del ciclo se visionará "El último adiós", que expone las realidades ocultas que pueden ocurrir incluso en los matrimonios aparentemente perfectos, y concluirá con "Frío otoño", una mirada íntima al alzheimer y a las decisiones heroicas que impone esta enfermedad. Con esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de Asturias Compromiso Solidario, el concejo de El Franco apuesta por utilizar el cine como una herramienta de concienciación y transformación social.
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