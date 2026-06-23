Luz verde a 3,4 millones de euros de inversión para el nuevo centro de salud de Jarrio y una obra de renovación eléctrica en el hospital de Jarrio
Ambas actuaciones acaban de ser aprobadas en el Consejo de Gobierno celebrado esta semana
El Consejo de Gobierno acaba de dar luz verde a una inversión de 3.493.005 euros para la modernización del hospital de Jarrio y la construcción del nuevo consultorio de Boal. La obra en el complejo sanitario coañés supone un desembolso de 1,6 millones para la renovación de las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios, mientras que para el nuevo centro boalés se reserva un montante de 1,8 millones.
El proyecto de Jarrio, precisa Salud, "garantizará el correcto funcionamiento de ambos sistemas y reforzará su seguridad durante las próximas décadas". En este sentido, se renovarán las instalaciones de electricidad y de protección contra incendios, para adaptarlas a la normativa actual y garantizar su eficacia.
Con respecto al nuevo consultorio de Boal, que se ubicará en un edificio ubicado en pleno centro, la actuación permitirá triplicar la superficie actual e incorporar nuevos servicios como "una unidad de apoyo asistencial y una sala de reuniones".
El futuro centro, expone Salud, se distribuirá en tres plantas. En la baja se situarán la zona de administración, el área de apoyo asistencial y el servicio de atención continuada. La primera albergará tres consultas —de medicina, enfermería y polivalente—, además de una sala de reuniones. Por último, la segunda acogerá otras dos consultas —de medicina y enfermería— y el área destinada a profesionales, con tres dormitorios, sala de estar y vestuarios.
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