Luz verde a 3,4 millones de euros de inversión para el nuevo centro de salud de Jarrio y una obra de renovación eléctrica en el hospital de Jarrio

El Consejo de Gobierno acaba de dar luz verde a una inversión de 3.493.005 euros para la modernización del hospital de Jarrio y la construcción del nuevo consultorio de Boal. La obra en el complejo sanitario coañés supone un desembolso de 1,6 millones para la renovación de las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios, mientras que para el nuevo centro boalés se reserva un montante de 1,8 millones.

El proyecto de Jarrio, precisa Salud, "garantizará el correcto funcionamiento de ambos sistemas y reforzará su seguridad durante las próximas décadas". En este sentido, se renovarán las instalaciones de electricidad y de protección contra incendios, para adaptarlas a la normativa actual y garantizar su eficacia.

Con respecto al nuevo consultorio de Boal, que se ubicará en un edificio ubicado en pleno centro, la actuación permitirá triplicar la superficie actual e incorporar nuevos servicios como "una unidad de apoyo asistencial y una sala de reuniones".

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El futuro centro, expone Salud, se distribuirá en tres plantas. En la baja se situarán la zona de administración, el área de apoyo asistencial y el servicio de atención continuada. La primera albergará tres consultas —de medicina, enfermería y polivalente—, además de una sala de reuniones. Por último, la segunda acogerá otras dos consultas —de medicina y enfermería— y el área destinada a profesionales, con tres dormitorios, sala de estar y vestuarios.