Alertan del cambio de corrientes en la playa de Los Campos, en Tapia: "Ahora mismo está muy peligrosa"

En este verano madrugador, ya se han registrado varios rescates de bañistas en la playa de Tapia. La causa es el cambio de corrientes en la céntrica playa de Los Campos o Anguileiro. "Ahora mismo está muy peligroso", alertan los veteranos nadadores de la playa, que confían en que el fin de semana, con la entrada en funcionamiento del Servicio de Salvamento y Socorrismo, se señalice bien la zona para evitar sustos.

Uno de los sustos, la semana pasada, estuvo protagonizado por varios niños, que fueron arrastrados por el mar, lo que provocó minutos de angustia en la playa. Por fortuna, la presencia de surfistas en el arenal permitió que socorrieran a las víctimas con rapidez y evitaran un fatal desenlace. Con todo, quienes mejor conocen esta playa, piden prudencia en el baño.

Movimiento de arena

Cuentan Pepe Díaz, Rubén Villamil y David López, asiduos nadadores del club Castropol Deporte, que la corriente siempre existió en el arenal y es conocedora por los surfistas locales. A su juicio, el problema reside en que los temporales del invierno cambiaron los bancos de arena del fondo marino por lo que la corriente se desplazó y se alargó. "Siempre fue una corriente muy fuerte, pero ahora arranca más cerca de la orilla. Se alargó hasta la salida de la playa del Murallón y el problema es que te pilla desprevenido porque no la ves", señalan.

Explican los nadadores que esta corriente, especialmente fuerte en condiciones de mala mar y también en bajamar, te saca hasta la bocana de la playa. "Para nadar contra ella estás fastidiado. Hay dos opciones, o atravesarla, nadando en perpendicular, o dejarse llevar. Te saca hasta la zona de rocas y ahí para", relatan, si bien son conscientes del problema que puede suponer en caso de niños o personas poco habituadas a nadar.

Un socorrista más

El Servicio de Salvamento y Socorrismo empezará el sábado, 27 de junio, y contará con trece efectivos, uno más que el año pasado. El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, considera "inviable" ampliar la temporada estival, especialmente por las dificultades de personal que están detectando. No obstante, sí que tendrán en cuenta las peticiones de colocar señalización de peligro y salvavidas en algunos puntos de la playa.

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Desde el PSOE, el secretario general Álex López, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando paneles informativos permanentes en todas las playas, también más aros salvavidas y puntos de rescate visibles y accesibles, así como desfibriladores. También reclama que se estudie ampliar la temporada estival y que se realicen charlas de prevención y seguridad en los centros educativos.