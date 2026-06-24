Las familias de Boal vuelven a la lucha ante la decisión de Educación de suprimir una unidad de Primaria el próximo curso

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Carlos Bousoño, de Boal, ha vuelto a la lucha ante la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una de las tres unidades de Primaria del centro para el próximo curso. El colectivo manifiesta su "profunda preocupación" y ha iniciado una recogida de firmas y apoyos ante una medida que, a su juicio, alterará "de manera significativa la organización pedagógica del centro" y debilitará "una estructura educativa que, en el contexto de una escuela rural, resulta fundamental para garantizar una enseñanza de calidad y una adecuada atención al alumnado".

Desde Educación exponen que las aulas multinivel tienen una ratio de 14 alumnos, cifra a partir de la que se desdoblaría la unidad. En cambio, en Boal no se cumplen las condiciones. No en vano, en el grupo de primero a tercero de Primaria hay diez niños admitidos al cierre del proceso de admisión, mientras que de cuarto a sexto hay una preinscripción de nueve niños.

Las familias defienden que "la reducción de unidades educativas en centros escolares situados en concejos con dinámicas demográficas frágiles constituye, sin duda, una decisión con impacto directo sobre la cohesión territorial y sobre la capacidad de los territorios para mantener población". En este sentido, recuerdan a la Administración que están actuando contra los criterios de atención al medio rural que recoge la Ley 2/2024 de Impulso Demográfico del Principado de Asturias, también la recientemente presentada Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico o el Pacto por el Medio Rural del Principado de Asturias.

Desafío demográfico

La AMPA del Carlos Bousoño pide a Educación que recapacite y mantenga las tres unidades. "No reclamamos privilegios ni excepciones. Reclamamos coherencia entre los compromisos políticos asumidos por las administraciones públicas y las decisiones concretas que afectan a nuestros servicios educativos. Asturias se ha definido muchas veces como una tierra con dos alas, el Oriente y el Occidente, que deben desplegarse juntas para que el conjunto del territorio pueda avanzar con equilibrio. Si queremos que Asturias pueda volar con ambas alas, debemos cuidar los servicios públicos que hacen posible la vida en nuestros pueblos. La escuela rural no es una carga para el sistema educativo: es una parte esencial de la solución al desafío demográfico de Asturias", subrayan en un extenso manifiesto en el que exponen su reivindicación.

Dejan claro que en concejos "con baja densidad de población y dinámicas demográficas complejas" como es el caso de Boal no se pueden tomar decisiones desde un criterio numérico de matrícula. "Las decisiones relativas a servicios públicos esenciales deben incorporar necesariamente una perspectiva territorial, social y demográfica", apuntan, convencidos de que "cualquier reducción de recursos educativos en el medio rural tiene consecuencias que trascienden el ámbito estrictamente escolar y afectan directamente a la capacidad de los territorios para mantener población, atraer nuevas familias y garantizar proyectos de vida dignos".