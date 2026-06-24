Un millón de euros para mejorar la carretera de Tineo a La Florida, de casi siete kilómetros
El Principado expone que la obra permitirá actuar en casi la totalidad de la vía y que cuenta con un plazo de siete meses
El Principado acaba de licitar en 1.031.272 euros la obra mejora de la carretera AS-215, en el tramo comprendido entre Tineo y La Florida. "Esta actuación forma parte del programa de infraestructuras para el suroccidente y permitirá renovar prácticamente la totalidad de la vía, un total de 6,6 kilómetros, para mejorar la seguridad vial y el confort durante la conducción", señala el Gobierno regional de esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses.
El proyecto, añade la Administración, "incluye la renovación completa del firme desde las afueras del núcleo urbano de la capital tinetense —cuya travesía se encuentra en buen estado— hasta el final de la carretera". Asimismo, se acometerán "mejoras en los sistemas de drenaje, tanto transversal como longitudinal, y se renovarán los elementos de seguridad, así como la señalización vertical y horizontal".
La licitación de este tramo de la AS-215 se suma a las ya anunciadas en la AS-15, entre Calabazos y Casares, y entre Cangas del Narcea y La Venta. Todas estas actuaciones están incluidas en el programa para el Suroccidente y suponen una inversión conjunta superior a 4,4 millones.
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