Estas son las restricciones del agua pública en Ibias: el Ayuntamiento apela al uso responsable y anuncia controles para detectar "enganches irregulares"

El verano vuelve a poner bajo máxima presión los sistemas de abastecimiento de agua en el Suroccidente asturiano. El Ayuntamiento de Ibias ha emitido un bando municipal en el que decreta la prohibición absoluta del uso de agua de la red pública para cualquier actividad que no responda estrictamente a las necesidades del ámbito doméstico. La medida, que busca proteger un bien común esencial ante el incremento de la demanda estival, viene acompañada de un plan de choque contra el fraude y las fugas de caudal.

El consistorio señala que no está permitido emplear el agua de suministro municipal para el llenado de piscinas, el riego de huertas, prados o jardines, así como para la limpieza de fincas o cualquier otro uso recreativo o agrícola. El Gobierno liderado por Gemma Álvarez reclama un "uso responsable y racional del agua, evitando cualquier consumo que no resulte imprescindible y colaborando en la conservación de un bien público esencial".

Restricciones en la capital

La situación más crítica a corto plazo se localiza en la capital del concejo. Por eso, con el fin de permitir la recuperación de los niveles de reserva y garantizar el agua corriente en los hogares, el Ayuntamiento aplicó este martes una limitación en la salida de agua del depósito que abastece a San Antolín de Ibias.

Para asegurar el estricto cumplimiento de estas restricciones, las autoridades locales no se limitarán a la concienciación ciudadana, sino que pasarán a la acción inspectora. El bando detalla que se realizarán comprobaciones puntuales para detectar posibles "pinchazos", enganches irregulares o consumos indebidos. Con el objeto de tranquilizar a los vecinos, el ejecutivo municipal ha aclarado que todas las pruebas y controles técnicos se llevarán a cabo utilizando productos y métodos totalmente homologados y aptos para el consumo humano, garantizando en todo momento la potabilidad y seguridad del agua.

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Por otro lado, el Gobierno local da cuenta de que en los últimos meses se han registrado "averías de gran entidad en la red de abastecimiento", una situación que está provocando importantes pérdidas de agua y dificultades generalizadas en el servicio. Para atajar el problema de raíz, el Ayuntamiento iniciará de forma inmediata un estudio y revisión integral de la red de tuberías. No obstante, advierten que el desarrollo de estos trabajos de inspección y localización de incidencias podría provocar cortes puntuales del suministro en distintos núcleos del concejo.