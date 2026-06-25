La investigadora tapiega María Isabel Loza será la pregonera del Carmen en Tapia

Tapia de Casariego ya cuenta las horas para vestirse de gala. La villa costera se prepara para vivir su acontecimiento más importante del año: las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2026. Una edición que arranca con el pregón de la prestigiosa investigadora Mª Isabel Loza García, conocida en Tapia como "Mabel Loza da Ventanova".

Catedrática de Farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela y directora científica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), será la encargada de pronunciar el pregón el sábado 4 de julio, a las 20.30 horas, en el auditorio de Tapia, marcando la inauguración oficial de unos festejos organizados por la nueva directiva de la sociedad de festejos Sofitapia.

El colectivo señala en el programa de las fiestas recién publicado que han trabajado "como un auténtico equipo, remando todos en la misma dirección y hacia un objetivo común: devolverle a Tapia todo lo que nos da". Por su parte, el alcalde, Pedro Fernández, agradece a la nueva directiva encabezada por Moncho Fraga todo el trabajo realizado para que Tapia luzca en "la fecha más importante del año".

En detalle

Los actos culturales comenzarán el viernes 3 de julio con la ponencia "¡Hágase la luz!: La llegada de la luz eléctrica a Tapia", a cargo de Diego Fernández Méndez y organizada por la Asociación Amigos de la Historia de Tapia dentro de sus jornadas locales. También incluyen, el viernes 10 de julio, un análisis histórico de Isidro Fernández García sobre el expediente del puerto local y se cierran el viernes 24 con la ponencia "Correos en Tapia: 1863-2026", de Camilo López.

Tras el pregón del sábado 4 de julio, tendrá lugar el chupinazo oficial, a las 21.45 horas, desde el balcón de la rula, seguido de una verbena de inauguración con Jaime Paredes y el DJ Marco.

El lunes 6 de julio habrá teatro de la mano de la compañía Carbayín de Siero. Será a las 20.30 horas en el auditorio y, el martes, tendrá lugar la gala de danza de la escuela "Las Zapatillas Rojas", también a las 20.30 horas en el auditorio. El miércoles, 8 de julio, habrá una jornada infantil de cuentacuentos en la biblioteca de Tapia, a las 12.00 horas y, a las 20.30 horas, tendrá lugar la presentación del libro "La muerte no incomoda", del médico Herminio González. Por su parte, el jueves, 9 de julio, está previsto un recital de música a cargo del coro "Las Almenas", de Puerto de Vega. Será a las 20.30 horas en el auditorio.

Inmersión de la Virgen

El programa incorpora novedades como la del sábado 11 de julio a las 12.00 horas, cuando se llevará a cabo por primera vez la solemne inmersión de la Virgen del Carmen. El párroco ofrecerá la liturgia a pie de muelle, en una cita que busca "renovar nuestro agradecimiento a la patrona como guía y protectora de nuestros marineros, así como para honrar y recordar a quienes perdieron la vida en el mar". Este acto será a las 12.00 horas en el puerto.

El mismo sábado, a las 20.30 horas, está prevista la ponencia "El valor de la experiencia", a cargo del inspector de la Policía Nacional, Pelayo Gayol. El fin de semana se cierra el domingo con la gala musical "Tributo en clave de tenor", con el artista José Alberto Aznar, que repasará los grandes éxitos de Nino Bravo y Tino Casal. Será a las 20.30 horas, en el auditorio.

Día del bollo

Tampoco falta en la programación el emblemático Día del Bollo, previsto para el lunes 13 de julio en la Plaza de Campo Grande. Los bollos serán surtidos por la Panadería Reguera y el evento, que comenzará a las 20.00 horas, estará amenizado por la banda Marino Tapiega y el Grupo de Baile Regional.

El martes, 14 de julio, será la tarde infantil y juvenil. A las 16.00 horas habrá hinchables y, a las 18.00 horas, la fiesta de la espuma. A las 19.30 horas habrá un campeonato de toro mecánico para mayores de 16 años. La jornada se cierra, a las 21.00 horas, con la actuación del grupo The Goodmen. El miércoles 15 de julio tendrá lugar la ponencia astronómica "Hacia el eclipse solar total de 2026", de la mano de Lucía González, de Allande Stars. La noche estará dedicada al rock y actuará la orquesta América de Vigo, el grupo Leit Motiv y el DJ Adry Méndez.

Día grande

El jueves 16 de julio, Día de Nuestra Señora del Carmen, tendrá lugar la misa solemne a las 12.00 horas, seguida de la procesión marinera sobre las alfombras florales. La banda de gaitas Marino Tapiega acompañará a la Virgen hasta el puerto, donde tendrá lugar la "Gran Descarga" de Pirotecnia Reiriz. La Orquesta Panorama City y DJ Pedro Bermúdez amenizarán la verbena.

El viernes 17 será la noche joven con los DJ Tori, Tebe Rivera y Dani Serra y, el sábado 18 está programado un concierto a cargo del Coro Liceo y la gran tirada de fuegos artificiales. Comenzará a medianoche de la mano de Pirotecnia Reiriz. La verbena final será en la plazoleta del muelle de la mano del Grupo Grease y el DJ Alejandro Martínez.

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El domingo 19 se cerrarán los festejos con el desfile de los cabezudos, acompañados por la charanga valdesana El Trasgu. La salida será a las 18.00 horas desde la rula. El concierto de clausura correrá a cargo del grupo "Son dos", de Coaña. Será a las 20.30 horas, en el auditorio.