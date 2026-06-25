La Plataforma del Suroccidente quiere reunirse con la delegada del Gobierno en Asturias y la jefa de Carreteras

La Plataforma "El Suroccidente también es Asturias" quiere reunirse con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y con la jefa de la Demarcación de Carrteras del Estado en la región, Mireya Muñoz. Ante la falta de respuesta de ambas entidades han vuelto a cursar una petición de renión para conocer el estado de las infraestructuras de titularidad estatal que afectan a la comarca suroccidental.

"El objetivo de estos encuentros es trasladar directamente las reivindicaciones de los vecinos del Suroccidente asturiano y conocer de primera mano la situación actual y los plazos previstos para la ejecución de la Autovía A-63, una infraestructura considerada esencial para el desarrollo, la seguridad vial y el futuro de nuestra comarca", señala el colectivo, que recuerda el impacto de la multitudinaria concentración celebrada este mes en Cangas del Narcea.

Comprobación sobre el terreno

La plataforma vecinal también anuncia que este jueves tienen previsto desplazarse al argayo de Casazorrina, al igual que hicieron hace unos días Lastra y Muñoz, sin que convocaran al colectivo ni a los representantes municipales. "Queremos comprobar sobre el terreno la situación actual de este punto conflictivo de la carretera y conocer de primera mano las consecuencias que está teniendo para los usuarios y para el conjunto del Suroccidente", subrayan.

La Plataforma considera que, "al igual que responsables institucionales visitaron recientemente la zona, es importante que quienes representan las reivindicaciones de la ciudadanía puedan conocer directamente el estado de la infraestructura y trasladar posteriormente sus conclusiones a los vecinos y a las administraciones competentes". Tras la visita, Lastra señaló que el tramo de Cornellana a Salas está próximo a su final y que el grado de ejecución es del 81% en la estabilización del talud y del 90% en la construcción de la Autovía.

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La Plataforma se compromete a seguir trabajando "desde la unidad, el diálogo y la movilización social para conseguir unas comunicaciones seguras, modernas y acordes con las necesidades del Suroccidente asturiano".