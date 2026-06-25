Reconocimientos a dos personas muy queridas en Tapia: en tramitación el nombramiento de hijo predilecto al pintor "Jomar" e hijo adoptivo al gaitero "Guti"
La entrega de los títulos se hará coincidir con dos de las citas más especiales del verano tapiego, la Feria Campomar y el Festival Intercéltico d'Occidente
El Ayuntamiento de Tapia ya tramita dos nuevos reconocimientos para dos personas muy queridas en el concejo: el pintor tapiego José María Martínez, más conocido como "Jomar", y el gaitero ovetense José Manuel Fernández, al que todo el mundo se refiere como "Guti". El primero será nombrado hijo predilecto y, el segundo, hijo adoptivo del concejo.
El reconocimiento a Jomar fue propuesto por Germán Muiña, Emilio Reiriz y Balbino Ron, promotores locales de la iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía", impulsada por el director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García. Ellos también promovieron la candidatura de García como hijo adoptivo de Tapia, que se hizo efectiva el pasado año, y ahora hacen lo propio con Jomar, uno de los pintores más conocidos de Tapia.
De formación autodidacta, Jomar lleva más de cuatro décadas dedicado a la pintura. Además de hacer innumerables obras, también ha dado clases a cientos de alumnos. "Jomar es uno de los principales artistas de Tapia y una persona que siempre colabora de forma altruista. De hecho, los carteles de la feria Campomar son obra suya desde hace veinticinco años", señala el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, que está de acuerdo con el reconocimiento. Si todo sale según lo previsto, el título de hijo predilecto se entregará con motivo de la citada feria, el próximo agosto.
De manera paralela, la banda de gaitas Marino Tapiega presentó la candidatura de Guti, uno de los directores de la conocida banda "Ciudad de Oviedo". A Guti se le agradece no solo sus años de docencia en la escuela de música local, sino también el hecho de ser uno de los promotores del Festival Intercéltico d'Occidente (Fido), una cita de mucho arraigo en Tapia. "Podríamos decir que Guti fue el precursor de la gaita en el concejo, si tenemos una banda es gracias a él y también un festival que es nuestra única fiesta de interés turístico regional", señala el alcalde. En este caso, el reconocimiento podría entregarse con motivo de la celebración del Intercéltico, a principios de agosto.
El expediente de ambos nombramientos se inició este miércoles en la Comisión Informativa de Asuntos Generales. Una vez se reúna toda la documentación, los títulos serán llevados a Pleno y, finalmente, se hará el acto oficial de nombramiento.
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