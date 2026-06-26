La Caridad, escenario de una cita de importancia nacional gracias a la agricultura: descubre el programa de ponencias

El Complejo Cultural As Quintas, en A Caridá, El Franco, será escenario el próximo 1 de julio del acto institucional "Mujeres que cultivan futuro”", una cita organizada con motivo del Año Internacional de la Agricultura 2026 y promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración del Principado de Asturias.

El encuentro, que contará con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector primario, emprendedoras rurales y voces vinculadas a la innovación agroalimentaria, la pesca, la sostenibilidad y el desarrollo rural.

La jornada tiene una importancia nacional y comenzará a las 9.30 horas con la recepción de asistentes y continuará, a las 10.00, con la proyección del vídeo de apertura. Cinco minutos después tendrá lugar la apertura institucional, en la que intervendrán Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco; Gimena Llamedoz, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias; y Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, según el programa.

Las ponencias: de olivicultoras a ganaderas

Más tarde, bajo el título "El campo que elegimos", intervendrán Tatiana Álvarez, ganadera de razas autóctonas y emprendedora rural; Mari Carmen Argudo, patrona de embarcación y presidenta de la Cofradía de Pescadores de Gandía; y Beatriz Castilla, olivicultora, productora de aceite de oliva virgen extra y directora de la Guía Iberoleum. La mesa estará moderada por Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

La innovación y la transformación del sector tendrán también un espacio destacado en la mesa "Un campo de vanguardia", prevista para las 11.40 horas. Participarán Aina Mena, CEO de Optimuu; Verónica Menéndez, cofundadora y directora de Agrolinera; y Vanesa Martínez, consejera delegada del Grupo Carinsa. La moderación correrá a cargo de Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La dimensión europea y global de la agricultura completará el programa. A las 12.40 horas, Maria Gafo, jefa de la Unidad de Sostenibilidad Social de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, abordará "El marco europeo". Diez minutos más tarde, Kazuki Kitaoka, directora de la Oficina de Juventud y Mujeres de la FAO, ofrecerá la ponencia "Visión global".

La clausura institucional está prevista a las 13.05 horas y contará con la intervención de Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, y del ministro Luis Planas. Tras la foto de familia, la jornada concluirá con un vino español.

Noticias relacionadas

El acto podrá seguirse también por streaming y la organización solicita confirmar asistencia antes del 29 de junio.