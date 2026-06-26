La Caridad, escenario de una cita de importancia nacional gracias a la agricultura: descubre el programa de ponencias
El complejo cultural As Quintas acoge el acto institucional "Mujeres que cultivan futuro" al que asistirá el Ministro Luis Planas
El Complejo Cultural As Quintas, en A Caridá, El Franco, será escenario el próximo 1 de julio del acto institucional "Mujeres que cultivan futuro”", una cita organizada con motivo del Año Internacional de la Agricultura 2026 y promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración del Principado de Asturias.
El encuentro, que contará con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector primario, emprendedoras rurales y voces vinculadas a la innovación agroalimentaria, la pesca, la sostenibilidad y el desarrollo rural.
La jornada tiene una importancia nacional y comenzará a las 9.30 horas con la recepción de asistentes y continuará, a las 10.00, con la proyección del vídeo de apertura. Cinco minutos después tendrá lugar la apertura institucional, en la que intervendrán Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco; Gimena Llamedoz, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias; y Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, según el programa.
Las ponencias: de olivicultoras a ganaderas
Más tarde, bajo el título "El campo que elegimos", intervendrán Tatiana Álvarez, ganadera de razas autóctonas y emprendedora rural; Mari Carmen Argudo, patrona de embarcación y presidenta de la Cofradía de Pescadores de Gandía; y Beatriz Castilla, olivicultora, productora de aceite de oliva virgen extra y directora de la Guía Iberoleum. La mesa estará moderada por Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.
La innovación y la transformación del sector tendrán también un espacio destacado en la mesa "Un campo de vanguardia", prevista para las 11.40 horas. Participarán Aina Mena, CEO de Optimuu; Verónica Menéndez, cofundadora y directora de Agrolinera; y Vanesa Martínez, consejera delegada del Grupo Carinsa. La moderación correrá a cargo de Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La dimensión europea y global de la agricultura completará el programa. A las 12.40 horas, Maria Gafo, jefa de la Unidad de Sostenibilidad Social de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, abordará "El marco europeo". Diez minutos más tarde, Kazuki Kitaoka, directora de la Oficina de Juventud y Mujeres de la FAO, ofrecerá la ponencia "Visión global".
La clausura institucional está prevista a las 13.05 horas y contará con la intervención de Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, y del ministro Luis Planas. Tras la foto de familia, la jornada concluirá con un vino español.
El acto podrá seguirse también por streaming y la organización solicita confirmar asistencia antes del 29 de junio.
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