Concluye la mejora de la carretera entre Navelgas y Naraval, una obra que necesitó más de 1,1 millones de euros por kilómetro renovado

La mejora de la carretera entre Navelgas y Naraval ya es una realidad. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, visitó este viernes este tramo de la AS-219, entre Luarca y Pola de Allande, una actuación especialmente esperada en Tineo.

Calvo aprovechó la visita para destacar el compromiso del Gobierno regional con la mejora de las comunicaciones en el suroccidente en vistas de las numerosas protestas de las plataforma "Por unas carreteras dignas". Según explicó, "en los últimos cuatro años se han ejecutado 152 actuaciones en carreteras de la comarca, con una inversión superior a los 60 millones de euros". El consejero subrayó así el "alto grado de cumplimiento" del programa previsto para una zona donde la red viaria resulta esencial para garantizar movilidad, seguridad y acceso a los servicios.

El tramo Navelgas-Naraval forma parte de la carretera que comunica Luarca con Pola de Allande, una de las arterias críticas para Tineo y para las comunicaciones entre el occidente interior y la costa. La vía presentaba históricamente problemas de anchura, curvas complicadas y un firme deteriorado, lo que hacía necesaria una intervención integral para mejorar la seguridad y la comodidad de la conducción. Los vecinos llegaron a movilizar para reclamar unas obras que consideraban muy necesarias.

Un momento del acto, en Naraval. / LNE

La actuación ha permitido renovar 3,750 kilómetros de vía. Los trabajos incluyeron el ensanche de la plataforma hasta los seis metros, la renovación completa del firme, la mejora del drenaje, la instalación de nuevos elementos de seguridad y la actualización de la señalización, informa el Principado. También se actuó sobre la geometría del trazado, con el objetivo de suavizar curvas y hacer la circulación más segura. Uno de los puntos más críticos estaba cerca de Navelgas. En una de las curvas, era habitual que los vehículos especiales, como el caso de las orquestas, tuvieran contratiempos.

Punto destacado de la obra: Naraval

Uno de los puntos más destacados de la obra ha sido la intervención en Naraval. Allí se adecuó la travesía con la construcción de aceras a ambos lados en los tramos donde existía espacio suficiente. Además, se amplió el puente de Naraval, una de las complejidades de la obra, y se mejoró de forma sustancial la visibilidad de la intersección que conduce hacia la localidad de Paredes.

La conclusión de estos trabajos pone fin a una larga espera. La mejora de este tramo venía arrastrando años de dificultades, después de que actuaciones anteriores quedaran interrumpidas. El proyecto tuvo que ser replanteado, tramitado de nuevo y adaptado a las demandas de la zona y los vecinos, incluidas cuestiones técnicas y vecinales vinculadas al desarrollo de la obra. La propia consejería mantuvo reuniones con el Ayuntamiento de Tineo y con vecinos para buscar soluciones e incorporar sus peticiones antes de retomar definitivamente los trabajos.

Una zona del tramo, ya reparada. / LNE

La obra actual fue adjudicada en 2024 y comenzó en julio de ese año, con un plazo inicial de ejecución de 24 meses. Finalmente, la actuación se ha cerrado con una inversión de más de 1,1 millones de euros por kilómetro renovado, una cifra que refleja la complejidad técnica de una intervención que no se limitó a extender una nueva capa de rodadura, sino que modificó la carretera en profundidad.

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La mejora del tramo Navelgas-Naraval se suma a otras actuaciones ejecutadas en la propia AS-219. En esta vía ya se han renovado más de 18 kilómetros desde Monasterio hasta el Alto de Aristébano, con una inversión superior a los 6,3 millones de euros. El objetivo es reforzar progresivamente un eje fundamental para la movilidad de Tineo y de los concejos vecinos.