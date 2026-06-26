Conseguido: el Festival de la Sidra Villa de Navia logra la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional

Navia celebra desde hoy un reconocimiento largamente esperado. El Gobierno regional ha aprobado la declaración del Festival de la Sidra Villa de Navia como Fiesta de Interés Turístico Regional, una distinción que consolida a esta cita como uno de los grandes referentes del verano asturiano.

La decisión supone un respaldo institucional a una celebración que, año tras año, ha ido creciendo hasta convertirse en una fiesta plenamente integrada en la vida social, cultural y económica de la villa. El festival reúne tradición, gastronomía, promoción turística y defensa de uno de los productos más emblemáticos de Asturias: la sidra.

El reconocimiento llega después de "años de trabajo colectivo", sgeún los organizadores. Detrás de este logro están colaboradores, voluntarios, llagares participantes y vecinos que han contribuido a que el certamen "se haya consolidado como una cita imprescindible en el calendario festivo de Navia". También culmina el impulso dado meses atrás desde el ámbito municipal, con la presentación de una moción del PSOE en el Pleno para solicitar esta declaración y poner en valor la importancia cultural, turística y social del festival.

Proyección exterior

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional refuerza la proyección exterior de Navia y reconoce la capacidad del festival para atraer visitantes, dinamizar la economía local y fortalecer la identidad de la villa. Durante su celebración, la sidra se convierte en hilo conductor de una programación que une a vecinos, visitantes, productores y hostelería en torno a una tradición profundamente asturiana.

El acuerdo adquiere además un significado especial en un momento de gran relevancia para el sector, tras la declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ese contexto, el Festival de la Sidra Villa de Navia suma un nuevo argumento para seguir creciendo y proyectando la imagen del concejo más allá de sus fronteras.

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Desde Navia se subraya que este reconocimiento "no supone el final del camino, sino el premio a un trabajo bien hecho y un estímulo para continuar impulsando una fiesta con sello local". Lo que empezó con la banda El Militrón en el año 2000 y en 2018 cogió el testigo un "grupo de amigos", hoy la asociación "Sidreros Naviegos"