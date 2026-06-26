Quejas en Navia por la escasez de consultas pediátricas: solo hay disponibles diez días un julio
La alcaldesa reclama soluciones y advierte de que el bienestar de los menores "debe ser una prioridad absoluta"
La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, expresa su preocupación por la situación de la atención pediátrica en el concejo, después de que continúe sin cubrirse la plaza de Pediatría, "ni de forma estable ni temporal". La regidora advierte de que esta falta de profesionales obliga a prestar el servicio de manera discontinua, dependiendo de desplazamientos puntuales de personal del Hospital de Jarrio.
Fernández subraya que la salud y el bienestar de los niños y niñas deben ser "una prioridad absoluta" y lamenta que, pese a la necesidad existente, no se haya encontrado ningún profesional interesado en ocupar la plaza. Una situación que, a su juicio, debería llevar a la Consejería de Salud a reflexionar sobre las causas que hacen que este puesto no resulte atractivo.
Entre los motivos que podrían explicar esta dificultad, la alcaldesa apunta a la "elevada carga asistencial que asumen quienes ocupan la plaza", una circunstancia que, considera, "merece una valoración adecuada por parte de los responsables sanitarios".
La situación genera inquietud entre las familias del concejo, que reclaman una atención pediátrica cercana, estable y de calidad. Fernández recuerda que se trata de un servicio esencial y asegura que el Ayuntamiento de Navia continuará colaborando en todo lo que esté en su mano, pero también exigiendo las soluciones necesarias para garantizar una asistencia adecuada.
La regidora compartió además el calendario previsto de atención pediátrica para el mes de julio, en el que únicamente figuran "diez días de consulta en todo el mes". Este dato refuerza, según la alcaldesa, la preocupación por una cobertura insuficiente para las necesidades de las familias naviegas y desplazadas durante el periodo estival.
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