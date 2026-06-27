Un transformador arde en una nave minera de Cerredo y genera una gran columna de humo, para susto de los vecinos
El fuego quedó extinguido sin daños mayores gracias a la rápida intervención de los bomberos del parque de Cangas de Narcea, que solo necesitaron de espuma
Un incendio declarado esta madrugada en una nave en desuso de una explotación minera de Cerredo calcinó un transformador y obligó a movilizar a efectivos de Bomberos de Asturias del parque cangués, para susto de los vecinos de esta localidad de Degaña donde en marzo del pasado año murieron cinco mineros. El fuego generó una importante columna de humo visible desde el exterior, lo que motivó el aviso a los servicios de emergencia.
La llamada se recibió a las 6.58 horas de la madrugada. Una persona alertó de que veía salir humo de la zona y explicó que el acceso debía realizarse por el acceso principal de la mina. Siguiendo el protocolo habitual, además de movilizar a los bomberos, se dio aviso a la Guardia Civil.
Acumulación de carbón y humo
Los agentes confirmaron que desde el exterior se apreciaba humo procedente de una nave a la que se accede por una pista asfaltada. A su llegada, los efectivos de Bomberos de Cangas del Narcea tuvieron que buscar la mejor forma de entrada, ya que en la carretera de acceso había "acumulación de carbón y humo", lo que dificultaba la aproximación inicial.
Finalmente, los vehículos lograron acceder al recinto "en unos diez minutos". Una vez dentro, comprobaron que el incendio afectaba a un transformador situado en una nave en desuso. Para sofocar las llamas emplearon espuma, un método adecuado para este tipo de fuego por la presencia de material eléctrico y restos combustibles en el entorno.
En la intervención participaron tres efectivos de Bomberos de Asturias, que se desplazaron con una nodriza, una autobomba urbana y un vehículo forestal. El incendio quedó extinguido tras la aplicación de espuma, sin que consten daños personales y sin necesidad de revisión.
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