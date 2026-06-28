José Antonio Seijo, constructor de Vegadeo que lidera el grupo de contratistas de la patronal de la construcción: "Necesitamos una fiscalidad justa y proporcional, que no penalice la inversión en el medio rural"

José Antonio Seijo (Vegadeo, 1981) es la tercera generación de su familia dedicada al sector de la construcción. En 2007 empezó a trabajar en la firma Seijo Empresa Constructura, fundada por su abuelo Emilio Seijo Cotarelo, en 1935. En 2012 se puso al frente de la compañía y, en 2019, dio el salto a crear su propia firma, Seijo Veiguela, muy conocida en el Occidente. Además, es el responsable de los apartamentos Albariño y acaba de abrir una heladería en pleno centro de Vegadeo. Desde 2022 preside la Asociación de Comerciantes de Vegadeo (Ascove) y, desde principios de junio, forma parte de la directiva de la patronal de la construcción CAC-Asprocom, liderando al grupo de los contratistas.

-¿Por qué ha dado el paso de encabezar al grupo de contratistas de la CAC?

-He decidido dar este paso porque creo firmemente en el mensaje de unidad, consenso y responsabilidad que hemos sido capaces de trasladar en este proceso electoral. No se trata de una ambición personal, sino de ayudar a fortalecer una organización que, como dijo el presidente, hoy es más fuerte, escuchada y respetada que nunca. Valoro muy positivamente el trabajo de Joel García. Bajo su liderazgo, hemos logrado situar durante estos años nuestras reivindicaciones en el centro del debate económico asturiano, demostrando que la construcción no es un problema, -sino una parte fundamental de la solución para nuestra comunidad.

-¿Qué puede aportar un constructor de una zona rural como Vegadeo a la visión general de la CAC?

Creo que aporta una necesaria perspectiva de cohesión territorial, de forma que se visualice que el Occidente de Asturias no es solo un paisaje privilegiado, sino que tiene un presente y un futuro pujantes en el sector de la construcción, además del que pueda tener el naval, el forestal, el turístico o el agroganadero. Es un compromiso con todo el territorio, defendiendo un modelo de crecimiento ordenado que ofrezca calidad de -vida y servicios, alejándonos de modelos de masificación. La mayoría de las pequeñas empresas del sector son del Occidente.

-¿Las empresas de las alas tienen dificultades a la hora de competir por las grandes obras de Asturias?

-Sí, y al igual que el resto de las empresas de la región, una de nuestras mayores batallas es la competencia desleal que sufrimos, especialmente por el uso abusivo de empresas públicas como Tragsa. El resultado son obras licitadas a mayor precio que si se licitaran en libre concurrencia, dejando a las empresas privadas, especialmente a las pymes de las alas, en una situación de clara desventaja.

-El presidente de la patronal defiende que el sector es "la solución" al problema habitacional, una situación que afecta especialmente al Occidente donde apenas hay vivienda nueva ¿qué medidas inmediatas se necesitan?

-La solución es clara: hay que construir más. Asturias necesita unas 1.500 viviendas nuevas al año. Para lograrlo, la solución pasa por poner suelo finalista a disposición de forma urgente y que se agilice un urbanismo que hoy es lento y asfixiante. Son necesarias más viviendas en colaboración público-privadas, que sean viables, y para eso es necesario que el precio del módulo de la vivienda protegida se actualice para cubrir los costes reales de construcción.

-No es lo mismo construir en el centro de Oviedo que en Grandas de Salime ¿Harían falta incentivos fiscales o ayudas directas para que a un promotor le compense invertir en territorios más aislados?

-Absolutamente. Necesitamos una fiscalidad justa y proporcional que no penalice la inversión en el medio rural. Medidas como la bajada de impuestos en la compraventa de viviendas en estas zonas, por ejemplo, tendrían un efecto automático en el mercado. Asimismo, defendemos un programa potente de incentivos a la restauración y rehabilitación que motive a los particulares a conservar el patrimonio sin que la burocracia sea una barrera insalvable.

-Siguen quedando desiertas licitaciones públicas en Asturias debido a presupuestos base desactualizados ¿Cómo se puede solucionar?

-La solución pasa por una revisión permanente de precios que recoja la inestabilidad actual y el encarecimiento de los materiales y la energía. Para evitar que las obras queden desiertas, los proyectos públicos deberían licitarse partiendo de los mismos precios que la administración ya paga a sus medios propios. Sería la mejor manera de proteger la viabilidad de las empresas.

-El sector defiende que aporta cerca del 7% del PIB regional y emplea a más de 27.000 asturianos, pero la falta de relevo es crítica. ¿Qué se puede hacer para atraer mano de obra hacia la construcción?

-Estamos trabajando en varios frentes. Primero, apostamos por una inmigración legal y ordenada vinculada al empleo, como el convenio que ya tenemos con Paraguay. Segundo, debemos visibilizar que somos un sector moderno y tecnológico donde se aplican la IA y la industrialización, ofreciendo salarios dignos y estabilidad. Es fundamental atraer a jóvenes y mujeres, rompiendo la imagen tradicional de sector "duro" y mostrando que somos un sector con futuro.

-Como constructor del Occidente asturiano ¿Cuáles son las obras prioritarias e inaplazables que necesita la comarca?

-Para nosotros es una cuestión de justicia estratégica la culminación de la autovía desde La Espina hacia el Suroccidente y su conexión con Ponferrada. Esto nos abriría una conexión vital con los tráficos de personas y mercancías de Portugal que no podemos desaprovechar. A nivel de la comarca Oscos-Eo creo necesaria una limpieza adecuada de la ría del Eo y, a nivel local, que se acometa la rehabilitación del colegio Jovellanos y la obra de defensa de Vegadeo frente a las crecidas.

-Su empresa cuenta con casi un siglo de experiencia en obra civil e ingeniería de carreteras. Ante el reto de la conservación de la red viaria asturiana, ¿qué fallas estructurales detecta prioritario corregir en el modelo de licitación actual?

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-Sobre la conservación de la red viaria, el presidente de la patronal ya manifestó en la pasada Asamblea Electoral la necesidad de que la inversión productiva en infraestructuras alcance el 6% del presupuesto regional para garantizar no solo obra nueva, sino un mantenimiento serio de lo que ya tenemos. Por otra parte, es prioritaria la reducción de la burocracia y los tiempos de licitación que tanto afectan a la viabilidad de las empresas, más si son pequeñas empresas como las de los concejos de las alas. Buen ejemplo sería la implementación del aval electrónico que tanto tiempo se lleva demandando desde la asociación.