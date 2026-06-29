Licitado por 275.103 euros el ensanche y mejora general del camino que parte de El Llano y llega hasta el puente sobre el río Ouria

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado en 275.103 euros las obras de ensanche y mejora del vial de acceso a San Tirso de Abres. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de julio.

La actuación se desarrollará a lo largo de 5,7 kilómetros del camino que parte de El Llano y llega hasta el puente sobre el río Ouria, en el límite con el concejo de Vegadeo.

Los trabajos se dividirán en dos tramos. En el primero, se ampliará la plataforma mediante la construcción de una cuneta de hormigón transitable, que permitirá el paso de vehículos. Además, se renovarán los accesos a las fincas y caminos existentes.

En el segundo tramo, se adecuará el vial y se acondicionará para su posterior pavimentación.

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El proyecto forma parte del programa de obras cooperables que el Principado desarrolla en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipal en los concejos de menos de 20.000 habitantes.