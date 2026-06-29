Llega la esperada mejora energética del colegio Jovellanos de Vegadeo: 1,5 millones de euros de inversión y una licitación "inminente"

El Gobierno de Asturias, celebrado este lunes en Cudillero, ha autorizado el gasto y la contratación de las obras de mejora de la eficiencia energética en el colegio público Jovellanos, de Vegadeo, una actuación largamente demandada por la comunidad educativa y por el propio concejo tras años de reclamaciones por el estado del centro.

La intervención, que da cumplimiento a un compromiso del ejecutivo autonómico, cuenta con un presupuesto de 1,51 millones de euros, distribuido en dos anualidades, 2026 y 2027, y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto llega después de una prolongada polémica en torno a la reforma del colegio. La actuación había sido reclamada de forma reiterada en los últimos años y llegó a generar debate político por los retrasos en su tramitación y por la falta de ejecución de las mejoras previstas, especialmente en materia de aislamiento, cubierta y sistema de calefacción.

Características del proyecto

Las obras previstas incluyen la instalación de una nueva fachada con sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en todo el edificio, así como la sustitución de la cubierta actual por otra de panel tipo sándwich. Además, se cambiarán las carpinterías exteriores que aún estaban pendientes de renovación y se reemplazará la actual caldera de gasóleo por otra de gas propano de alto rendimiento.

Con esta actuación, el Principado busca mejorar el confort térmico del colegio, reducir la demanda energética del edificio y modernizar unas instalaciones cuya rehabilitación venía siendo solicitada por la comunidad local.

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La licitación de la obra será inminente, por lo que los trabajos podrían adjudicarse e iniciarse a finales de este año.