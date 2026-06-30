Carlos García, alcalde de Grandas de Salime: "Si pudiera pedir un deseo, sería atraer industria"

Carlos García es el nuevo alcalde de Grandas de Salime. No era un puesto que hubiese buscado ni una responsabilidad que esperase asumir de esta manera. "Me cayó por una sorpresa que no esperaba", reconoce este ganadero de 56 años. Amigo personal del fallecido exalcalde Eustaquio Revilla y miembro de la corporación municipal, García se mantuvo al frente del Ayuntamiento durante la enfermedad del regidor. Ahora toma el testigo hasta las próximas elecciones. Está convencido de que no es el único que echa de menos a Revilla, que permaneció dos décadas al frente del concejo. "Hizo mucho por esta zona y ahora toca mirar al frente", afirma. Entre las prioridades del nuevo alcalde figuran las obras pendientes, el abastecimiento, el cuidado del turismo y una reivindicación histórica para el occidente asturiano: la mejora de las comunicaciones.

-¿Cómo se ve como alcalde?

-No es algo que yo quisiera. Las circunstancias las conoce todo el mundo. Conozco el Ayuntamiento y he de decir que allí nos ayuda todo el personal. Si no sabes algo, si necesitas algo, en ese sentido estoy muy agradecido. El gobierno no algo nuevo para mí, pero una cosa es ser concejal y otra alcalde.

-Eustaquio Revilla estuvo de baja y pensaba volver, pero no pudo hacerlo.

-Sí. Echamos mucho de menos su persona y su trabajo. Siempre al frente de este Ayuntamiento durante dos décadas y deja un vacío difícil de llenar. Ahora solo esperamos que Grandas salga adelante. Ahora estamos centrados en gobernar y en sacar los asuntos pendientes.

-¿Cuáles son esos asuntos pendientes?

-Tenemos muchas obras en marcha, pensadas, en marcha y por pedir a la administración que toque. Una de ellas es el abastecimiento, y también pensamos que debemos cuidar el turismo.

-¿Es el turismo el 'brote verde' de Grandas de Salime?

-Sí. No se puede hacer una idea de la cantidad de peregrinos que llegan y se maravillan con este concejo. Creo que eso es algo que deberíamos mimar y cuidar-

-Dígame por qué vivir en Grandas o por qué visitarlo.

-Porque tenemos de todo. Somos un concejo asturiano del interior, con mucha cultura, y basta ver el concejo para saber los atractivos que tiene. Tenemos uno de los mejores museo etnográcidos, el castro Chao Samartín, pero no solo eso. También es un concejo rural con todo el atractivo que eso tiene hoy en día.

-La carretera que comunica Coaña con Grandas de Salime fue una de las grandes reivindicaciones de Eustaquio Revilla. Ahora su tramitación está en marcha.

-Lo sé, y seguimos sin estar contentos con los plazos. ¿Se hará o no se hará? ¿Lo veremos? No lo sabemos. En 2023 había un acuerdo que después se complicó. ¿Por qué? Porque cambió un gobierno. No sabemos qué va a pasar ahora ni tampoco en mayo de 2027, y hablamos de una obra larga. No estamos seguros de nada.

-Parece muy escéptico.

-Sí, y creo que tengo motivos. En esta zona estamos un poco cansados de esperar y ahora pedimos más compromiso. Para la población de Grandas e Salime es crucial acortar los tiempos al hospital comarcal de Jarrio. Ahora mismo tardamos una hora y cuarto como poco. Esperamos que en el futuro no tenemos que disponer de más de 45 minutos para llegar al centro sanitario de referencia del Noroccidente. Tampoco pedimos tanto. Aquí la población está envejecida y necesitamos que la sanidad esté cerca.

-¿La carretera es el mal mayor y lo único que necesita el concejo para evitar la despoblación?

-Si pudiera pedir un deseo, pediría que llegara más industria. Tenemos ganadería, tenemos turismo, tenemos una láctea como Tres Oscos, pero nos falta más industria, más empresa, y, por tanto, más puestos de trabajo. En todo caso, la carretera es necesaria por lo que dije antes: las personas que viven en este punto de Asturias tienen que tener los servicios básicos a una distancia razonable.

-¿Eso es lo que reclaman al Gobierno regional?

-Sí, que esté pendiente. Nosotros tenemos pensado picar puertas y no dejar que esto decaiga.

-¿Se mantiene fuerte el PSOE tras la pérdida de Eustaquio Revilla?

-Sí, y lo más importante es que estamos unidos.

-¿Será el candidato?

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-Eso está por ver. Es pronto. De momento, estamos centrados en llegar a mayo.