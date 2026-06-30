Distinción de importancia nacional para el Ayuntamiento de El Franco por su programa de alimentación y ejercicio físico

El Ayuntamiento de El Franco ha sido reconocido por la Fundación aragonesa Grande Covián con la distinción "Comer Salud", un galardón concedido por unanimidad por el Patronato de la entidad. El premio reconoce el trabajo municipal desarrollado a través del Programa municipal de Alimentación y Ejercicio Físico, una iniciativa que combina hábitos de alimentación saludable con actividad física regular para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, se mostró "encantada y agradecida" por un reconocimiento que, según destacó, ayuda a visibilizar una labor que el Ayuntamiento lleva impulsando "desde hace muchos años" en el área de salud, actividad física y deporte.

Pérez recordó que El Franco fue uno de los primeros concejos de la comarca en poner en marcha este tipo de actuaciones. "Empezamos en 2002, fuimos de los primeros de la comarca, con un plan de salud dentro de un programa de la FACC. Después seguimos con el Ticket Salud y ahora parece que esa idea se repite de alguna manera", explicó.

En este sentido, la alcaldesa indicó que el Ayuntamiento ya había llegado en su momento a acuerdos con los médicos del consultorio para que aquellos pacientes que lo necesitaran pudieran recibir prescripción de actividad física. A partir de ahí, se organizaron caminatas y, con la llegada del gimnasio municipal, "se incorporaron pautas y rutinas adaptadas" para fomentar el ejercicio de forma segura y saludable.

Reto 21 días, el programa en marcha

La regidora subrayó que el concejo ha seguido avanzando en esta línea y destacó especialmente el programa Reto 21 Días, que se desarrolla desde hace tres años. Durante cuatro semanas, las personas inscritas reciben propuestas sencillas de alimentación saludable y ejercicios para mantener la actividad física.

Además, dentro del Plan de Salud, "las personas participantes pueden resolver cualquier duda a través de WhatsApp" y reciben material de apoyo en vídeo, con propuestas de comida saludable y orientación para organizar la compra de la semana.

"No se trata de adelgazar, sino de mejorar los hábitos de la población", recalcó Pérez, que valoró muy positivamente la respuesta de los vecinos y vecinas. "Nos funciona bien", añadió. Los resultados se ven en las caras de los participantes: "Se notan a simple vista".

En la comunicación remitida al Ayuntamiento, la Fundación Grande Covián destaca que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la calidad de vida y a prevenir el desarrollo de enfermedades metabólicas. La entidad considera prioritario rendir homenaje a instituciones que, como el Ayuntamiento de El Franco, impulsan actividades orientadas a fomentar una vida más saludable.

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El acto de entrega de la distinción se celebrará en una fecha aún por concretar.