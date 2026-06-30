El Museo Etnográfico de Grandas convierte el verano en una experiencia con historia: las fechas clave

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" amplía su programación durante los meses de verano. Visitas guiadas temáticas, demostraciones de oficios, juegos populares y jornadas especiales convertirán este equipamiento en una parada muy recomendable para vecinos y visitantes durante julio, agosto y septiembre.

El museo, gestionado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ofrecerá en julio y agosto distintas actividades para conocer mejor los espacios y piezas que conserva.

De martes a domingo, el público podrá visitar el molino hidráulico en funcionamiento y descubrir la importancia que tuvo la molienda en la sociedad campesina tradicional. Los miércoles, la atención se centrará en los graneros del museo, con recorridos por hórreos, paneras y cabazos para conocer sus usos y singularidades. Además, los viernes se realizarán visitas guiadas generales, con un recorrido más detallado por los diferentes espacios del equipamiento.

Demostración de oficios

El verano también traerá de vuelta las demostraciones de oficios tradicionales, una de las propuestas más especiales del museo. El 11 de julio, la artesana Paz González Mesa mostrará cómo se procesaba la lana y cómo se desarrollaban las labores de tejeduría tradicional en las casas campesinas.

Por su parte, Arturo Iglesias, el torneiro del museo, realizará demostraciones de forja los miércoles y viernes, del 15 de julio al 11 de septiembre, y pondrá en funcionamiento el torno de media vuelta los martes y jueves, del 16 de julio al 10 de septiembre. A estas actividades se sumará el artesano Sergio Federico Hache, que el 25 de julio y el 29 de agosto acercará al público al mundo de la cestería tradicional, un oficio fundamental en la vida campesina por su utilidad en numerosas tareas agrícolas y domésticas.

Ocho de agosto, fiesta para todos

La Asociación de Amigos del Museo también tendrá un papel destacado en la programación estival. El 8 de agosto, sus integrantes recrearán distintos ambientes, oficios artesanales y labores de la vida cotidiana campesina, caracterizados para la ocasión. Más adelante, el 12 de septiembre, organizarán una jornada dedicada a la elaboración tradicional de vino en la bodega del museo.

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Además, durante todo el verano habrá juegos tradicionales en los exteriores del centro, una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia. También permanecerán abiertas dos exposiciones: "En el umbral del olvido", el proyecto fotográfico documental de Analía Pello sobre oficios asturianos en peligro de extinción, y el V Maratón fotográfico "Grandas en mi objetivo", con imágenes que invitan a descubrir el patrimonio grandalés.