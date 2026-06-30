Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Museo Etnográfico de Grandas convierte el verano en una experiencia con historia: las fechas clave

La oferta se amplía con visitas guiadas temáticas, demostraciones de forja y cestería, y recreaciones de la vida cotidiana

Uno de los espacios del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

Uno de los espacios del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Grandas de Salime

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" amplía su programación durante los meses de verano. Visitas guiadas temáticas, demostraciones de oficios, juegos populares y jornadas especiales convertirán este equipamiento en una parada muy recomendable para vecinos y visitantes durante julio, agosto y septiembre.

El museo, gestionado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ofrecerá en julio y agosto distintas actividades para conocer mejor los espacios y piezas que conserva.

De martes a domingo, el público podrá visitar el molino hidráulico en funcionamiento y descubrir la importancia que tuvo la molienda en la sociedad campesina tradicional. Los miércoles, la atención se centrará en los graneros del museo, con recorridos por hórreos, paneras y cabazos para conocer sus usos y singularidades. Además, los viernes se realizarán visitas guiadas generales, con un recorrido más detallado por los diferentes espacios del equipamiento.

Demostración de oficios

El verano también traerá de vuelta las demostraciones de oficios tradicionales, una de las propuestas más especiales del museo. El 11 de julio, la artesana Paz González Mesa mostrará cómo se procesaba la lana y cómo se desarrollaban las labores de tejeduría tradicional en las casas campesinas.

Por su parte, Arturo Iglesias, el torneiro del museo, realizará demostraciones de forja los miércoles y viernes, del 15 de julio al 11 de septiembre, y pondrá en funcionamiento el torno de media vuelta los martes y jueves, del 16 de julio al 10 de septiembre. A estas actividades se sumará el artesano Sergio Federico Hache, que el 25 de julio y el 29 de agosto acercará al público al mundo de la cestería tradicional, un oficio fundamental en la vida campesina por su utilidad en numerosas tareas agrícolas y domésticas.

Ocho de agosto, fiesta para todos

La Asociación de Amigos del Museo también tendrá un papel destacado en la programación estival. El 8 de agosto, sus integrantes recrearán distintos ambientes, oficios artesanales y labores de la vida cotidiana campesina, caracterizados para la ocasión. Más adelante, el 12 de septiembre, organizarán una jornada dedicada a la elaboración tradicional de vino en la bodega del museo.

Noticias relacionadas

Además, durante todo el verano habrá juegos tradicionales en los exteriores del centro, una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia. También permanecerán abiertas dos exposiciones: "En el umbral del olvido", el proyecto fotográfico documental de Analía Pello sobre oficios asturianos en peligro de extinción, y el V Maratón fotográfico "Grandas en mi objetivo", con imágenes que invitan a descubrir el patrimonio grandalés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  2. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  3. Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  5. El Viejo Pescador, que produce el mejor pulpo del mundo, devolverá a Carreño su industria conservera: 'Lo que queremos crear aquí es la bodega del mar
  6. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  7. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso

Multados entre 601 y 3.000 euros: la DGT confirma la multa que va a llegar los conductores entre el 13 y 19 de julio

Multados entre 601 y 3.000 euros: la DGT confirma la multa que va a llegar los conductores entre el 13 y 19 de julio

Decathlon España crece un 8,1%, alcanzando los 2.342 M de euros en ventas brutas y eleva su beneficio neto un 17,3%

Decathlon España crece un 8,1%, alcanzando los 2.342 M de euros en ventas brutas y eleva su beneficio neto un 17,3%

Circo, magia y humor para comenzar el verano en familia en Avilés

Circo, magia y humor para comenzar el verano en familia en Avilés

El Telecable acelera con las renovaciones: Mariona Colomer, Judith Cobián y Aina Anido también siguen de rojinegras

El Telecable acelera con las renovaciones: Mariona Colomer, Judith Cobián y Aina Anido también siguen de rojinegras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias trekking todoterreno más baratas del mercado: por solo 12,99 euros

Cangas de Onís se prepara para el Maizu Rock

Cangas de Onís se prepara para el Maizu Rock

Laura Escanes se sincera sobre sus deseos de volver a ser madre en su mejor momento con Joan Verdú

Laura Escanes se sincera sobre sus deseos de volver a ser madre en su mejor momento con Joan Verdú

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón
Tracking Pixel Contents