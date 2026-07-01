Más de un centenar de caballos competirán este fin de semana en Tineo en el XXI Concurso de Caballos de Pura Raza Española y Cruzados

Tineo será este fin de semana escaparate del mundo ecuestre asturiano con la celebración de la XXI edición del Concurso de Caballos de Pura Raza Española y Cruzados, una cita que reunirá a 115 ejemplares procedentes de 21 concejos asturianos y de ganaderías de Extremadura, Madrid y Pontevedra (Galicia). Además, el certamen será puntuable para el Campeonato Morfológico de Asturias.

La competición se desarrollará el sábado día 4 y comenzará a las 10.00 horas. A la pista saldrán primero los 43 ejemplares de Pura Raza Española, mientras que a partir de las 16.00 horas será el turno de los 72 caballos cruzados. En total se disputarán dieciséis secciones, organizadas por edad y sexo de los animales, y doce campeonatos para distinguir a los mejores ejemplares jóvenes y adultos, así como a los de mejores movimientos en cada categoría.

La valoración de los ejemplares correrá a cargo de Florencio Moreno, veterinario, ganadero y propietario de la Yeguada Plaza de Armas, encargado de seleccionar a los mejores animales de esta edición.

Los caballos participantes llegarán desde los concejos de Aller, Campo de Caso, Cangas del Narcea, Carreño, Cudillero, Gijón, Grado, Langreo, Laviana, Mieres, Oviedo, Piloña, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Tineo, Valdés, Villaviciosa y Villayón. A ellos se sumarán ganaderías de otras comunidades autónomas, una participación que, para el Ayuntamiento de Tineo, organizador del evento, refleja “el crecimiento y la proyección alcanzados por el concurso en las últimas ediciones”.

La programación continuará el domingo con una jornada organizada por las asociaciones EqTineo y La Estampida. Las actividades arrancarán a las 10.30 horas con una ruta ecuestre de unas dos horas de duración, tras la que los participantes compartirán una comida de convivencia.

Por la tarde se celebrará una gymkana ecuestre, en la que los jinetes pondrán a prueba su destreza y la compenetración con sus caballos mediante distintos obstáculos, antes de concluir la jornada con la tradicional carrera de cintas, una de las pruebas con mayor seguimiento por parte del público.

Noticias relacionadas

La organización del evento cuenta con la colaboración de Caja Rural de Asturias, EquAsturias, EqTineo, La Estampida, Maja Equitación y Structumad, además del Centro Hípico de Asturias, que ha cedido los boxes para el alojamiento de los ejemplares participantes.