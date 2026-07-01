El ministro Planas, de visita en La Caridad, felicita a Asturias por su Pacto Rural: "Es un ejemplo magnífico para hacer que el sector agrario ocupe el lugar que le corresponde"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, eligió La Caridad para valorar el Pacto Rural de Asturias, un documento "de tremendo interés". Acudió a las jornadas, organizadas por su propio ministerio, que acogía el auditorio de As Quintas, y trataban de desvelar los éxitos y desvelos de las mujeres que se dedican al sector rural. Planas destacó, "primero" la importancia del acto y del papel de las mujeres en el medio rural. "Creo que es muy interesante porque contribuye sin duda a visibilizar el papel activo, activísimo, de la mujer", afirmó para detenerse más tarde en el Pacto por el Medio Rural que la Consejería de Medio Rural presentó este miércoles.

Fue explícito en su respaldo. "Lo primero que les he dicho es enhorabuena. Creo que es un ejemplo magnífico de cómo se puede, desde el consenso y el acuerdo, llevar a cabo una tarea para intentar que nuestro mundo rural ocupe el lugar que corresponde desde un punto de vista económico, pero también social y político", afirmó.

Planas felicitó al consejero, Marcelino Marcos, y al Gobierno de Asturias por una iniciativa que, según dijo, no se plantea como una mera reivindicación dirigida a otras administraciones, sino como una hoja de ruta propia. También adelantó la colaboración del Gobierno de España: "Estamos dispuestos a contribuir a la aplicación de las medidas contenidas, algunas de ellas de tremendo interés".

Público durante el acto. / Ana M. Serrano

Entre esas medidas, Planas citó las referidas al sector ganadero, "tan importante en esta comunidad autónoma", y las vinculadas al relevo generacional. En este punto, anunció lo suyo, lo que sí depende de su Ministerio: en este momento trabaja en el Anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar y Profesional, en paralelo a las negociaciones de la nueva PAC. Ese texto, explicó, abordará cuestiones como la igualdad entre mujeres y hombres, la incorporación de jóvenes, los aspectos fiscales ligados a esa incorporación, las inversiones en regadío, la industria agroalimentaria y la agricultura de precisión.

El Pacto por el Medio Rural asturiano constituye la hoja de ruta estratégica del Principado para el campo hasta 2030. Fruto de un amplio proceso de diálogo, participación y consenso, incluye más de 120 medidas destinadas a fortalecer el arraigo poblacional, facilitar el relevo generacional, modernizar las explotaciones, dignificar el trabajo agrario, forestal y pesquero, promover la transformación agroalimentaria y poner en valor los productos autóctonos.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, explicó, también con La Caridad como escenario, su propuesta en defensa del campo. "A lo largo de estos tres años como consejero han sido muchos asuntos que hemos compartido y yo creo que lo que tenemos en común es nuestra visión de defensa por el medio rural", señaló. También destacó el valor del acuerdo alcanzado entre instituciones, organizaciones agrarias, cooperativas y entidades sociales: "Hoy en día pactar, llegar a acuerdos, es difícil. Y en un asunto como la defensa del sector primario, del medio rural, aún más".

Un punto central, la cláusula rural

El Pacto por el Medio Rural, recordó el consejero, está firmado por organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias e instituciones, y constituye, a su juicio, "un auténtico referente". "No tengo constancia de que a nivel europeo haya alguna comunidad o región que haya alcanzado un acuerdo de esas características", afirmó. El documento incluye 120 medidas y marca un horizonte de trabajo hasta 2030 para avanzar en la defensa del medio rural asturiano.

Uno de los puntos centrales trasladados al ministro fue la llamada cláusula rural, una herramienta que busca que cualquier norma, plan o actuación con incidencia sobre el territorio incorpore una evaluación previa de su impacto social, económico y demográfico en las zonas rurales afectadas. El consejero defendió esta figura como una vía para encontrar "ese punto de encuentro entre sostenibilidad y defensa de lo social, de lo económico, de la demografía", y advirtió del riesgo de aumentar el alejamiento "entre conservación y rentabilidad económica y rentabilidad social".

En esa línea, las entidades firmantes reclamaron avanzar hacia un marco normativo coherente y equilibrado, capaz de compatibilizar la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social del campo. Para ello, defendieron una interpretación complementaria de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. A su juicio, ambas normas deben actuar de forma coordinada para garantizar la conservación de los recursos naturales sin dejar al margen a quienes viven, trabajan y mantienen el territorio.

Noticias relacionadas

El consejero insistió además en la necesidad de escuchar a las personas afectadas por las decisiones públicas. "Es importante que en cualquier iniciativa legislativa, normativa, se tenga en cuenta la opinión de todas aquellas personas afectadas", sostuvo.