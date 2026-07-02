La brutal agresión a un vecino sacude Boal: convocan una concentración de apoyo a la víctima y de rechazo a la violencia
Los vecinos aseguran que el ataque ha roto la sensación de seguridad del concejo y llaman a participar en un acto de unidad este sábado
El concejo de Boal se encuentra consternado a raíz de “la brutal agresión” sufrida por un vecino mientras caminaba por una ruta habitual del concejo a manos de otro lugareño el pasado sábado. El suceso ha generado “preocupación, miedo e incertidumbre” entre los habitantes de este tranquilo concejo occidental, lo que ha llevado a los ciudadanos a movilizarse y convocar una concentración de repulsa contra la violencia y de apoyo a la víctima. El acto se llevará a cabo este sábado 4 de julio, a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.
“Boal siempre ha sido un concejo tranquilo, acogedor y seguro”, aseguran los vecinos, que defienden que el municipio se caracteriza por ser “un lugar donde nos conocemos, donde la confianza entre la vecindad forma parte de nuestra forma de vivir y donde disfrutamos de nuestros caminos, montes y calles con la tranquilidad que caracteriza a nuestra comunidad”.
No obstante, reconocen que el suceso del pasado sábado ha roto la sensación de seguridad en la que vivían. Señalan que la agresión no fue consecuencia de una pelea, sino de “un ataque fortuito”, del que apuntan que pudo haber sido víctima cualquier vecino del municipio. Por ello, el objetivo de la concentración es mostrar la unidad del pueblo frente a la violencia y lanzar el mensaje de que en Boal “no hay lugar para la violencia ni para quienes recurren a ella para hacer daño”.
La agresión sufrida por el vecino, que está siendo investigada, lo llevó al hospital comarcal de Jarrio, donde fue atendido por múltiples fracturas, de las que aún se recupera. Por este motivo, sus vecinos también quieren, a través de la concentración, brindarle apoyo y defender públicamente “el derecho de todas las personas a vivir y caminar sin miedo” y expresar que “Boal dice no a quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE