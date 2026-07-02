La brutal agresión a un vecino sacude Boal: convocan una concentración de apoyo a la víctima y de rechazo a la violencia

El concejo de Boal se encuentra consternado a raíz de “la brutal agresión” sufrida por un vecino mientras caminaba por una ruta habitual del concejo a manos de otro lugareño el pasado sábado. El suceso ha generado “preocupación, miedo e incertidumbre” entre los habitantes de este tranquilo concejo occidental, lo que ha llevado a los ciudadanos a movilizarse y convocar una concentración de repulsa contra la violencia y de apoyo a la víctima. El acto se llevará a cabo este sábado 4 de julio, a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

“Boal siempre ha sido un concejo tranquilo, acogedor y seguro”, aseguran los vecinos, que defienden que el municipio se caracteriza por ser “un lugar donde nos conocemos, donde la confianza entre la vecindad forma parte de nuestra forma de vivir y donde disfrutamos de nuestros caminos, montes y calles con la tranquilidad que caracteriza a nuestra comunidad”.

Cartel de la convocatoria de la concentración. / R. D. Á.

No obstante, reconocen que el suceso del pasado sábado ha roto la sensación de seguridad en la que vivían. Señalan que la agresión no fue consecuencia de una pelea, sino de “un ataque fortuito”, del que apuntan que pudo haber sido víctima cualquier vecino del municipio. Por ello, el objetivo de la concentración es mostrar la unidad del pueblo frente a la violencia y lanzar el mensaje de que en Boal “no hay lugar para la violencia ni para quienes recurren a ella para hacer daño”.

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La agresión sufrida por el vecino, que está siendo investigada, lo llevó al hospital comarcal de Jarrio, donde fue atendido por múltiples fracturas, de las que aún se recupera. Por este motivo, sus vecinos también quieren, a través de la concentración, brindarle apoyo y defender públicamente “el derecho de todas las personas a vivir y caminar sin miedo” y expresar que “Boal dice no a quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.