Otro corte en la AS-15: un árbol ha interrumpido el tráfico entre Cangas del Narcea y Tineo esta mañana

La caída de un árbol en el kilómetro 41 del corredor del Narcea (AS-15), en el límite de los concejos de Cangas del Narcea y Tineo, ha interrumpido el tráfico esta mañana en la que es la principal vía de comunicación del Suroccidente. El desprendimiento se produjo en torno a las siete y media de la mañana y bloqueó por completo la vía durante un tiempo.

El personal de conservación de carreteras se está encargando de la retirada del árbol, habilitando primero el paso por uno de los dos carriles para restablecer la circulación en el corredor del Narcea de forma regulada por la Guardia Civil.

El suceso indignó a los conductores habituales de la carretera que mostraron su hartazgo por la recurrencia con la que se encuentran argayos o desprendimientos de árboles en el vial.

La plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias" también mostró su indignación y hace hincapié en que la caída de este árbol evidencia “la enorme vulnerabilidad de una vía imprescindible para miles de vecinos del Suroccidente asturiano” y señalan que la AS-15 ofrece “una imagen de precariedad e inseguridad”.

Desprendimiento de un árbol en la AS-15 durante en la mañana de este jueves. / R. D. Á.

Recuerdan que recientemente han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y con la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para la que aún no han recibido respuesta. En este sentido, consideran “incomprensible” que después de “la histórica movilización celebrada en Cangas del Narcea, respaldada por miles de personas”, las Administraciones regional y central "sigan guardando silencio".

Noticias relacionadas

Por ello insisten en que se les conceda una reunión en la que se trasladen compromisos y un calendario de actuaciones para mejorar las infraestructuras del Suroccidente, tanto para la AS-15 como para la finalización y continuidad de la autovía A-63. “Porque cada nuevo corte de carretera, cada desprendimiento y cada incidencia vuelven a demostrar que no estamos exagerando. La realidad habla por sí sola. La paciencia de toda una comarca se está agotando”, concluyen.