Otro corte en la AS-15: un árbol ha interrumpido el tráfico entre Cangas del Narcea y Tineo esta mañana
La plataforma "El Suroccidente también es Asturias" asegura que el incidente demuestra la "enorme vulnerabilidad" de la principal carretera de la comarca
La caída de un árbol en el kilómetro 41 del corredor del Narcea (AS-15), en el límite de los concejos de Cangas del Narcea y Tineo, ha interrumpido el tráfico esta mañana en la que es la principal vía de comunicación del Suroccidente. El desprendimiento se produjo en torno a las siete y media de la mañana y bloqueó por completo la vía durante un tiempo.
El personal de conservación de carreteras se está encargando de la retirada del árbol, habilitando primero el paso por uno de los dos carriles para restablecer la circulación en el corredor del Narcea de forma regulada por la Guardia Civil.
El suceso indignó a los conductores habituales de la carretera que mostraron su hartazgo por la recurrencia con la que se encuentran argayos o desprendimientos de árboles en el vial.
La plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias" también mostró su indignación y hace hincapié en que la caída de este árbol evidencia “la enorme vulnerabilidad de una vía imprescindible para miles de vecinos del Suroccidente asturiano” y señalan que la AS-15 ofrece “una imagen de precariedad e inseguridad”.
Recuerdan que recientemente han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y con la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para la que aún no han recibido respuesta. En este sentido, consideran “incomprensible” que después de “la histórica movilización celebrada en Cangas del Narcea, respaldada por miles de personas”, las Administraciones regional y central "sigan guardando silencio".
Por ello insisten en que se les conceda una reunión en la que se trasladen compromisos y un calendario de actuaciones para mejorar las infraestructuras del Suroccidente, tanto para la AS-15 como para la finalización y continuidad de la autovía A-63. “Porque cada nuevo corte de carretera, cada desprendimiento y cada incidencia vuelven a demostrar que no estamos exagerando. La realidad habla por sí sola. La paciencia de toda una comarca se está agotando”, concluyen.
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE