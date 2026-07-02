Tapia de Casariego ya vive el Carmen: dos semanas de fiesta con una inédita inmersión de la Virgen

Cuenta atrás en Tapia de Casariego para dar el pistoletazo de salida a las queridas fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Este sábado marcará el inicio con el pregón de la investigadora María Isabel Loza García, conocida en Tapia como “Mabel Loza de Ventanova”. Por delante quedan dos semanas repletas de actividades que incluyen conferencias, teatro, danza, encuentros corales, presentaciones literarias, jornadas infantiles, conciertos, verbenas y actos tradicionales.

La catedrática de Farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela y directora científica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS) pronunciará su pregón a las 20.30 horas del sábado en el auditorio, dando paso al chupinazo que abrirá el programa de festejos, fruto del trabajo conjunto realizado por Sofitapia, la Parroquia de San Esteban y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, con la colaboración de numerosas entidades, asociaciones y patrocinadores.

“Hemos trabajado codo con codo con el firme propósito de diseñar unas fiestas pensadas para todos los públicos, donde desde los más pequeños hasta nuestros mayores encuentren su espacio y su momento de alegría”, subraya la junta directiva de Sofitapia.

Entre las novedades del programa se incluye la inmersión de una imagen de la Virgen del Carmen en el puerto de Tapia. Será un acto solemne, presidido por el párroco Jorge Luis Fernández, que tendrá lugar el sábado 11 a las 12.00 horas. Se trata de un acto solemne con el que se busca renovar “el agradecimiento a la Patrona como guía y protectora de nuestros marineros y pescadores, además de recordar y rendir un sentido homenaje a quienes perdieron la vida en el mar”, explican desde Sofitapia. La imagen se mantendrá sumergida hasta septiembre y el acto de inmersión se pretende instaurar dentro del programa festivo del Carmen de Tapia de Casariego cada año.

No obstante, el día central del festejo será el 16 de julio, día del Carmen, donde el acto central será la misa y la tradicional procesión marinera sobre las alfombras florales, elaboradas por vecinos y voluntarios para engalanar el paso de la Virgen del Carmen. A la llegada de la procesión al muelle se rendirá un homenaje y una oración por los marineros, acompañado por el canto de la Salve Marinera, la pitada de la flota y la descarga pirotécnica en honor a la Virgen.

Entre las actividades programadas tampoco falta el emblemático Día del Bollo, que se celebra el lunes 13 de julio en la plaza de Campogrande, amenizado por la Banda Marino Tapiega y el Grupo de Baile Regional. Además, el 14 de julio será la tarde infantil juvenil y la noche rock.

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El fin de fiesta será el domingo 19 con el desfile de los cabezudos, acompañados por la charanga valdesana El Trasgu.