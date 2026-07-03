Astronomía entre hórreos, castros y retablos: Allande Stars regresa con seis propuestas inéditas para disfrutar del concejo allandés

El cielo volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano en Allande. La séptima edición de Allande Stars reunirá del 21 al 23 de agosto seis propuestas inéditas para descubrir el concejo desde la astronomía y la divulgación científica. Las inscripciones para participar en las actividades se abrirán este viernes, 3 de julio, a las 18.00 horas.

La Central Hidroeléctrica de Salime, la iglesia de Is, los hórreos y paneras de Celón, el Castro de San Chuis o una casa de indianos de Pola de Allande serán algunos de los lugares desde los que especialistas de distintas disciplinas invitarán a conectar el patrimonio con la ciencia y el cielo. Un recorrido con el que vecinos y visitantes podrán redescubrir el concejo a través de la astronomía, eje sobre el que nació este proyecto de divulgación científica.

La directora de Allande Stars, la doctora en astrofísica Lucía González, destaca que la programación reunirá este año a "expertas y expertos en neurociencia, química, historia, patrimonio y, por supuesto, en astrofísica". Además, anima a las personas interesadas a estar pendientes de la apertura de las inscripciones porque, recuerda, "otros años se han agotado en menos de un día".

Entre las principales novedades figura una actividad gratuita en la Central Hidroeléctrica de Salime, que incluirá una visita guiada a las instalaciones gracias a Saltos del Navia, empresa gestora de la central, durante la que los participantes descubrirán los guiños a la astronomía presentes en sus pinturas murales. También será gratuita la propuesta prevista para el domingo, que unirá música, neurociencia e inteligencia artificial en Pola de Allande. El resto de actividades mantienen un precio reducido al formar parte del programa anual que impulsa el Ayuntamiento de Allande para promover actividades científico-culturales vinculadas al patrimonio y al cielo del concejo.

La programación incluye dos observaciones guiadas del cielo nocturno, en un territorio que en 2025 renovó su certificación como Destino Turístico Starlight, un reconocimiento de la Fundación Starlight que acredita la calidad de sus cielos para la observación astronómica y el desarrollo del astroturismo.

La programación arrancará el viernes 21 de agosto con "Astronomía entre hórreos y paneras", una actividad que se desarrollará entre las 18.00 y las 20.00 horas en Celón, dirigida a mayores de 12 años y con un precio de cinco euros por persona. Ya por la noche, entre las 22.30 y la 1.00 horas, el Castro de San Chuis acogerá "El cielo desde el Castro de San Chuis", una observación guiada del firmamento destinada a participantes a partir de ocho años, con un precio de quince euros.

El sábado 22 de agosto comenzará entre las 11.30 y las 13.30 horas con "De la gravedad a la electricidad", en la Central Hidroeléctrica de Salime. La actividad será gratuita, incluirá la visita a las instalaciones gracias a Saltos del Navia y estará dirigida a personas mayores de doce años. La jornada continuará de 18.00 a 19.30 horas en Is con "El prisma de Is: de la física a los retablos", propuesta con un precio de cinco euros para mayores de doce años. El día concluirá con una nueva cita bajo las estrellas. Entre las 22.30 y las 00.00 horas, La Verbenosa será el escenario de "Astronomía cultural en el cielo de Allande", una actividad para mayores de ocho años con un precio de quince euros.

El programa finalizará el domingo 23 de agosto con "Un universo de música: un viaje entre estrellas, neuronas e inteligencia artificial", que tendrá lugar entre las 12.00 y las 13.30 horas en Pola de Allande. La actividad será gratuita y estará abierta a participantes a partir de doce años.

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El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Allande, a través de su concejalía de Turismo; de Saltos del Navia, la Fundación Oxígeno, Pueblos Mágicos de España, el programa Destino Turístico Inteligente, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias y la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.