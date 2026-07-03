La Casa de Cultura de Tineo invita a viajar a la infancia con la exposición "¿Te acuerdas de esta?"

La Casa de Cultura de Tineo acoge durante todo el mes de julio la exposición "¿Te acuerdas de esta?", una muestra de pintura promovida por la Fundación FASAD en la que las personas con discapacidad intelectual del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) La Arboleya, en Siero, reinterpretan a través del arte algunas de las canciones infantiles más populares.

La exposición fue inaugurada este jueves en un acto que contó con la presencia del director-gerente de la Fundación FASAD, Gonzalo González Espina; la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández; y una veintena de usuarios del CAI La Arboleya, participantes en la creación de los cuadros que integran la muestra.

Visita de los autores de los cuadros a la exposición en la Casa de Cultura de Tineo. / R. D. Á.

La propuesta podrá visitarse del 1 al 31 de julio, en horario de 9.00 a 15.00 horas, y plantea un recorrido por la memoria colectiva a través de la pintura. Cada una de las obras es una reinterpretación libre y creativa de canciones infantiles que han acompañado a distintas generaciones durante sus primeros años de vida.

Colores, texturas y símbolos sirven para dar forma a unos cuadros que rinden homenaje a esas melodías compartidas desde la mirada de sus autores. Las personas con discapacidad intelectual que participan en el CAI La Arboleya han ideado, diseñado y pintado cada una de las obras a partir de sus propias vivencias, recuerdos y emociones.

El proceso creativo ha sido colectivo y participativo. Cada cuadro es el resultado del trabajo compartido y de la expresión libre de sus autores, que utilizan el arte para invitar al visitante a reconectar con la infancia y redescubrir canciones que forman parte de la memoria de muchas personas.

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La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD M.P.), entidad del sector público que promueve los derechos, la inclusión social y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Asturias mediante programas de atención integral, apoyo a la autonomía personal y desarrollo comunitario.