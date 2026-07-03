Cerredo se rebela contra el olvido con tres días de cultura en el Zarréu Fest: "Nos negamos a rendirnos"

Cerredo (Zarréu) volverá a convertir la cultura en una herramienta de resistencia este fin de semana. La localidad de Degaña acoge desde este viernes y hasta el domingo la tercera edición del Zarréu Fest, una "sextaferia cultural" impulsada por AMA Asturies que crece tanto en programación como en implicación vecinal y asociativa con un mismo objetivo: plantar cara a la despoblación desde el territorio.

El festival, que se celebra en pleno Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se define como "un festival militante" que "se declara en rebelión contra el olvido". Desde la organización resumen así el espíritu que guía la cita: "Nos negamos a rendirnos y ponemos encima de la mesa todo lo que tenemos para demostrar que estamos más vivos que nunca, que en zonas en riesgo de despoblación también hay proyectos que merecen ser vividos, que decidimos luchar por lo nuestro y que desde lo cercano, desde nuestra tradición y lo que somos podemos frenar nuestra desaparición y ganar el futuro".

La cita da un nuevo paso adelante en esta edición. AMA Asturies amplía la programación diurna a tres espacios diferentes del pueblo, reúne más de una veintena de propuestas, incorpora actividades deportivas y refuerza el apartado musical con conciertos de Süne, Felpeyu, Alienda, La Tarrancha, Otramiente y las Pandereteiras de Cerréu.

El crecimiento también se refleja en la red de colaboraciones. Más de una decena de entidades participan este año en la organización y desarrollo de las actividades, entre ellas el Club Xeitu de Laciana, la asociación Los Pinganachos de Cerredo, el Club de Alpinismo La Penona de Cangas del Narcea, la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano, la agrupación feminista Y les Cames sin Facer, la asociación Tsobos ya Xanas de Palacios del Sil, Ecologistas en Acción y Andecha Folclor d'Uviéu. "Reivindicamos el trabajo comunitario para mejorar nuestro día a día, eso es la sextaferia y lo estamos haciendo posible", destacan desde AMA Asturies.

Tres días de actividades

La programación arrancará este viernes a las 19.00 horas con la inauguración de la exposición "Mineras: femenín plural", con el Club Xeitu. A las 20.00 horas tomará el relevo la mesa redonda "¿Qué es el ecologismo social, qué defiende y cómo se organiza?", organizada por Ecolojóvenes, mientras que a las 21.15 horas llegará la performance "Susurro de las brujas de Degaña". La música comenzará con Otramiente (21.30 horas), seguida por Alienda (23.00), Süne (00.30) y el cierre de la jornada con Antifascist Bitches DJ Set, a partir de las 2.00 horas.

El sábado concentrará buena parte de las actividades diurnas. La jornada comenzará a las 10.00 horas con la ruta familiar "Conocer los nuesos montes", organizada por el Club La Penona de Escalada y Alpinismo. A las 12.00 horas coincidirán la mesa redonda "Calecho, entre leche, tierra y memoria" y la apertura del mercado tradicional de productos gastronómicos y artesanía de la zona. Media hora después habrá vermú amenizado por la bandina Los Trimendos y, ya por la tarde, a las 15.30 horas, un segundo vermú bajo el hórreo con DJ Caléndula.

Público en una edición anterior del Zarréu Fest. / AMA Asturies

El patrimonio cultural tomará protagonismo a las 17.00 horas con el paseo por los hórreos de Zarréu guiado por la geógrafa Irene Muñiz, de la Asociación del Hórreo Asturiano. A las 18.30 horas se celebrará la mesa redonda "Ecos del Aquelarre", organizada por Y les Cames sin Facer; a las 19.30 horas habrá pintacaras infantil con Di Kyara y a las 21.00 horas Tsobos ya Xanas ofrecerá el "Oráculo cultural". La noche volverá a estar marcada por la música con las Pandereteiras de Cerréu (21.30 horas), Felpeyu (23.00), La Tarrancha (00.30) y DJ Chiguito (2.00 horas).

El festival concluirá el domingo con una jornada de convivencia. A las 12.00 horas habrá vermú, coincidiendo con los juegos tradicionales infantiles y una exhibición de pasabolo vaqueiro. La espicha de confraternización comenzará a las 14.00 horas y el cierre llegará a las 16.00 horas con la proyección del documental "Y agora que lo bailen los rapacinos, lo llixero n'Asturies", de Andecha Folclor d'Uviéu.

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Desde AMA Asturies subrayan que este intenso fin de semana es solo la parte visible de un proceso de desarrollo comunitario que se mantiene durante todo el año gracias al trabajo colectivo de decenas de personas. "Desde AMA Asturies ponemos nuestro granito de arena para dar un impulso colectivo a esta zona tan especial de Asturies degradada por el fin de la minera y la desindustrialización. Queremos que florezcan diez, cien, mil Zarréu Fest a lo largo de toda la geografía asturiana. Puede ser una vacuna contra la despoblación y el olvido del mundo rural", concluyen.