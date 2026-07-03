Somiedo reúne este fin de semana a corredores de 47 provincias y nueve países en la duodécima edición del EDP DesafiOSOmiedo

Pola de Somiedo volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados a las carreras por montaña con la celebración de la duodécima edición del EDP DesafiOSOmiedo, una cita que reunirá a cientos de corredores llegados desde distintos puntos de España y del extranjero para recorrer algunos de los parajes del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo.

La participación reúne representantes de 47 provincias españolas, además de corredores procedentes de Irlanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, Marruecos, Bélgica, República Checa y Chile, un dato que refleja el alcance que ha ido adquiriendo la prueba tras doce ediciones.

El apartado deportivo volverá a contar con atletas habituales del calendario nacional e internacional de carreras por montaña. Entre los inscritos figuran Zaid Ait Malek, la asturiana Ana Granda Vallés, reciente subcampeona de España de carreras por montaña FEDME; el castellano-manchego Jesús Gil, subcampeón del mundo en 2024; la corredora vasca Ainara Urrutia; el asturiano Diego Menéndez, reciente campeón de España, e Izaskun Olleta, que este año se ha impuesto en las ultras del Moncayo y Trail to Heaven, además de la maratón del Soplao, entre otras pruebas.

La competición, que se desarrollará esta sábado 4 de julio, mantiene sus tres recorridos adaptados a diferentes niveles de exigencia. La Ultra Trail EDP DesafiOSOmiedo (UTDS) contará con un recorrido de 70,7 kilómetros; la Media DesafiOSOmiedo (MDS) recorrerá 46,8 kilómetros, mientras que la Speed DesafiOSOmiedo (SDS) tendrá una distancia de 24 kilómetros. Los tres itinerarios discurren por distintos espacios del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo.

Como novedad, esta edición podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la prueba. La retransmisión estará conducida por David Arango, que narrará el desarrollo de las distintas carreras.

Más allá del aspecto deportivo, la organización destaca la repercusión que el evento tiene durante el fin de semana en la actividad turística y económica del territorio, con incidencia en los alojamientos, el comercio y los servicios tanto de Somiedo como de otros municipios del entorno. Además, recalcan que la prueba también contribuye a dar visibilidad al patrimonio natural, cultural, etnográfico y gastronómico del concejo entre los corredores, sus acompañantes y los seguidores del evento.

El EDP DesafiOSOmiedo alcanza así su duodécima edición manteniendo su apuesta por combinar la competición deportiva “con la promoción del territorio y el desarrollo de actividades vinculadas al medio rural, siempre con respeto al entorno natural en el que se desarrolla”, incide la organización.

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La prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Somiedo y de sus patrocinadores EDP y Caja Rural de Asturias, presentes desde la primera edición