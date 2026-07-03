Tineo se queda sin nuevo presupuesto: la oposición rechaza las cuentas del gobierno del PP

El gobierno del Ayuntamiento de Tineo, con el PP al frente en minoría, no ha logrado sacar adelante unos nuevos presupuestos para este ejercicio 2026. La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, presentó ante la corporación un presupuesto de 11.785.299 euros que califica de “realista”. No obstante, la propuesta no convenció a la oposición (PSOE, IU y Vox), que votó en contra al completo, rechazando así la aprobación del documento.

“La consecuencia inmediata de no aprobarse el presupuesto es que no habrá subida salarial para los trabajadores municipales al no estar presupuestada y también afectará, principalmente, a las asociaciones que no van a poder cobrar las subvenciones nominativas hasta que no haya un presupuesto en vigor, además tampoco vamos a poder hacer inversiones”, lamenta la alcaldesa, que asegura que está barajando “diferentes posibilidades técnicas” con los departamentos de intervención y secretaría municipal.

La regidora asegura que el presupuesto está “condicionado” por la devolución de la subvención prevista para abordar el proyecto de rehabilitación de parte del poblado de Soto de la Barca. Un dinero proveniente de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que el Ayuntamiento de Tineo renunció por considerar que no podría cumplir con los plazos de ejecución de la obra.

“Esta devolución hace que tengamos una liquidación negativa en 2025 y para corregirla habría que aprobar los presupuestos de 2026 y 2027”, expone. Al no ser así, señala que el municipio sufrirá “restricciones económicas”.

Por ello, considera que la oposición “no ha tenido altura de miras, porque al final quienes van a salir perjudicados de que no haya un presupuesto en vigor son todos los tinetenses”.

El exalcalde y edil del PSOE, José Ramón Feito, defendió el voto en contra de su grupo municipal al considerar que el “presupuesto ya nace muerto”, haciendo referencia al informe de intervención en el que asegura que se pone de manifiesto “un elevado gasto no previsto inicialmente”.

Desde Vox, que formó parte del gobierno local hasta hace un año, su único edil Sergio Martínez criticó la falta de diálogo del equipo de gobierno para elaborar el documento y pone el foco en que “lo que muestra este presupuesto es una reducción de la inversión municipal a 300.000 euros, caída en licencias de obra y no da respuesta a inversiones comprometidas en ejercicios anteriores que continúan sin ejecutarse”.

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La edil de IU, Marta Menéndez, también afeó al equipo de gobierno no haber contado con la oposición para la elaboración del presupuesto a pesar de estar en minoría y aseguró que las cuentas presentadas son realistas al demostrar “la mala gestión del equipo de gobierno” pero no para cumplir “con las necesidades que tiene este concejo”.