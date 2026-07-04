“Pandora de Mata” y “Vistoso Rosa IV”, los mejores pura raza española en el concurso de caballos de Tineo

La yegua de cuatro años “Pandora de Mata”, de Santi Martínez, de La Mata (Grado), y el caballo “Vistoso Rosa IV”, también de cuatro años, de Marcos Couso García, de El Campu la Carrera (Langreo), fueron dos de los protagonistas del XXI Concurso de Caballos de Pura Raza Española y Cruzados celebrado este sábado en Tineo, en el que se dieron cita 115 ejemplares de 21 concejos y también de ganaderías llegadas de Extremadura, Madrid y Galicia. Ambos se proclamaron campeones de caballos pura raza española.

Para Santi Martínez ver a su yegua con la insignia de campeona es toda una satisfacción porque nació en la ganadería. “Para un aficionado a los caballos de pura raza española que te nazca una potra que llegue a ser campeona en concursos es un orgullo”, asegura el ganadero, que destaca de ella su nobleza y sus rasgos raciales.

Mientras que “Vistoso Rosa IV” llegó a Langreo desde Badajoz. “Es un caballo muy completo, sin defectos destacados y con mucha raza”, destaca su dueño, Marcos Couso, que es aficionado desde niño a los caballos y tiene en mente empezar a criar a partir del año que viene con “Vistoso” como semental.

Los asistentes destacan la calidad de los ejemplares presentados al certamen, que es puntuable para el Campeonato Morfológico de Asturias, que organiza EquAsturias y que finalizará en septiembre en Cangas del Narcea con la celebración de Ecunarcea.

“Estamos viendo que a raíz del campeonato regional el nivel ha subido mucho en los concursos y este año aquí es sorprendente, tanto en participación como en calidad, además el concurso de Tineo está muy bien organizado; de hecho, desde EquAsturias consideramos que es uno de los mejores del campeonato”, subraya Agustín Menéndez, miembro de la asociación EquAsturias. No obstante, como tinetense también recuerda que los aficionados a los caballos en el concejo llevan años reivindicando la construcción de una pista cubierta donde poder desarrollar el concurso, pero también actividades de equitación durante el año.

Tineo cuenta con una gran afición al mundo ecuestre y, de hecho, hay activas dos asociaciones: EqTineo y La Estampida. El presidente de EqTineo, Paulino Álvarez Osendi, recuerda cómo hace 40 años “en Tineo la gente ya apostaba por traer buenos caballos y después se comenzó con este certamen, que es un referente en Asturias; aquí las instalaciones y la organización es de concurso, no es una feria”, destaca.

El cangués Manuel Iglesias, de Yeguada La Perla, apunta que, al ser el penúltimo concurso del Campeonato Morfológico de Asturias, los ejemplares que llegan son “selectos”. “En estos concursos hay que dar prioridad a la calidad frente a la cantidad; lo importante es que cueste decidir cuál es el mejor animal de los que salen a pista porque la finalidad es mejorar la cabaña equina en Asturias”.

Para los veteranos en los concursos, como Corsino Morán y Ángel Fernández, de Pola de Laviana, criar caballos es una afición que no compensa económicamente, pero que les da muchas satisfacciones cuando ven que ejemplares nacidos y criados en la ganadería son galardonados.

“Esta raza es puro carácter y pasión, pero son muy nobles”, destaca Marina Rodríguez, también de Laviana, que entre los animales presentados a concurso llevó al único ejemplar de 6 años de pura raza, “Matador”, un imponente caballo que no pasó desapercibido.

Durante la tarde, el concurso también eligió a los mejores caballos cruzados.

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Además, la organización y los ganaderos participantes rindieron un homenaje a José Manuel Arias García "Manel", de Casa Emburria de El Crucero, fallecido de forma repentina en enero, amante de los caballos e impulsor y colaborador del certamen.