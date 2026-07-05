Más de un centenar de personas se concentran en Boal contra la violencia tras una pelea entre dos vecinos

Más de un centenar de personas participaron este sábado en una concentración celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Boal para mostrar su rechazo a la violencia después de la pelea registrada el pasado fin de semana entre dos vecinos del concejo, un suceso que ha generado preocupación entre parte de la población.

La convocatoria fue promovida por vecinos que expresaron su apoyo a uno de los implicados, al que consideran víctima de una agresión ocurrida mientras caminaba por una ruta habitual del municipio. En el manifiesto leído durante el acto, los organizadores señalaron que el episodio "rompió esa sensación de seguridad" que caracteriza a Boal y defendieron que el concejo "no tiene lugar para la violencia", haciendo un llamamiento a la convivencia y a la resolución pacífica de los conflictos.

Los convocantes sostienen que el vecino al que respaldan sufrió una "brutal agresión" y justifican la concentración como una muestra de rechazo a cualquier episodio de violencia y de apoyo a la persona que consideran perjudicada.

Sin embargo, el otro implicado ofrece una versión diferente de los hechos. En un escrito remitido a este periódico, asegura que fue él quien sufrió la agresión y que únicamente se defendió, lo que derivó en una pelea entre ambos.

Según explica, presentó una denuncia ante la Guardia Civil en la que relata que se encontró con el otro vecino en un camino y que, "en el curso de unas provocaciones", fue agredido, respondiendo para defenderse. Añade que existían desavenencias previas entre ambos.

Este vecino afirma además que la otra parte también interpuso una denuncia por lesiones, por lo que sostiene que ambos son denunciantes y denunciados en el procedimiento abierto. Por ello, rechaza la imagen que, a su juicio, se está trasladando de los hechos y considera que la concentración puede contribuir a su "estigmatización" y a la de su pareja, además de generar una corriente de opinión en su contra.

El vecino señalado, que lleva siete años residiendo en el concejo, defiende su implicación en la vida local durante este tiempo y pone como ejemplo la presentación de una iniciativa relacionada con la prevención de incendios en el Ayuntamiento de Boal o la organización de charlas divulgativas sobre cambio climático.

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Por el momento, ambas partes han presentado denuncias por lesiones y será la investigación abierta la que determine las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.