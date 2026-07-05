Mabel Loza abre las fiestas del Carmen con un pregón convertido en un "himno de amor a Tapia"

"Lo que quiero transmitir es un himno de amor a Tapia compartido con todos y en nombre de todos". Con esa idea afrontó la investigadora María Isabel Loza García, "Mabel Loza da Ventanova", el pregón con el que este sábado se inauguraron las fiestas del Carmen de Tapia de Casariego. La Catedrática de Farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela y directora científica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), que dejó el concejo con 15 años para desarrollar su carrera científica, reconoce que nunca ha dejado de sentirse de su pueblo. "Tapia representa esas raíces que te permiten volar y saber a dónde vuelves", afirma.

Ese sentimiento de pertenencia fue el hilo conductor de un discurso en el que repasó la historia, la identidad y los valores de un concejo que, a su juicio, "nunca ha tenido miedo de mirar al horizonte". Porque, aunque la vida la llevó primero a Santiago de Compostela, después a Estados Unidos y de nuevo a Galicia, asegura que siempre regresó a Tapia. "Tengo todas mis raíces familiares aquí y siempre me he sentido de Tapia", explica.

En ese recorrido por la memoria colectiva reivindicó la histórica apuesta del concejo por la educación, impulsada hace más de un siglo y medio con la creación del instituto, como el legado que debe seguir marcando el futuro. "Fue un salto de impacto", señala, convencida de que ahora toca abrir una nueva etapa con más oportunidades para los jóvenes. "Además del turismo, hay que crear empleo cualificado para que puedan quedarse en Tapia", defendió.

También hubo un guiño para la fala, "porque hay lenguas que sirven para comunicarse y otras que además nos hacen sentir en casa" reconoció la pregonera, que ve en Tapia un carácter "cosmopolita" conferido por situarse "en una pequeña frontera entre Asturias y Galicia".

Noticias relacionadas

El programa festivo, fruto del trabajo de Sofitapia, la Parroquia de San Esteban y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, se alargará hasta el domingo 19, cuando saldrán a desfilar los cabezudos para cerrar las fiestas.