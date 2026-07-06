El Arenero cumple 20 años convertido en un referente de la pesca en Asturias: ha expedido casi 90.000 permisos y recibe unos 12.000 visitantes anuales

El coto de pesca intensivo del Arenero, en Tineo, abrió sus puertas al público el 4 de julio de 2006 y este domingo, 5 de julio, la asociación de pescadores "El Banzao", que desde los inicios se encarga de su gestión, organizó la celebración de su XX aniversario. Dos décadas de un proyecto que hasta la fecha ha emitido 89.882 permisos de pesca y que anualmente recibe alrededor de 12.000 visitantes.

Unos datos que hablan del éxito que supuso para el concejo convertir los restos de una antigua cantera en un espacio natural dedicado a la pesca. "Esta aventura se inició con la opinión en contra de mucha gente, que no veía futuro para él, pero se logró que un espacio degradado, una laguna que estaba totalmente contaminada y era un foco de infecciones, se convirtiese en un espacio de uso público", destaca Pablo Osendi, presidente de la asociación "El Banzao" y uno de los impulsores del proyecto de recuperación de este espacio.

Zona de entrada al Arenero. / D. Álvarez

La reforma de este lugar situado a pocos kilómetros de la capital tinetense, justo detrás del polígono de La Curiscada, se llevó a cabo durante el primer mandato de Marcelino Marcos como alcalde, actualmente consejero de Medio Rural y Política Agraria, que estuvo presente en la celebración. "Después de 20 años creo que fue una inversión muy positiva para Tineo y para Asturias y ha sido un ejemplo de cómo desde una asociación de pescadores se puede contribuir a la preservación de nuestros espacios naturales", señaló. Además, quiso reconocer el trabajo y el impulso de la familia Osendi para llevar a cabo el proyecto. En ese momento, Ceferino Osendi, líder de Unidad Campesina en Tineo, era el teniente de alcalde en su equipo de gobierno.

La alcaldesa, Montse Fernández, agradeció el trabajo de las administraciones de entonces y de la asociación de pescadores tinetenses para crear el Arenero, que recordó que es el único coto intensivo de pesca en Asturias abierto los 365 días del año, lo que da una opción a los pescadores fuera de temporada, "situando a Tineo en el mapa nacional de la pesca". Además, subraya que hoy en día se ha convertido en un lugar que es "mucho más que pesca, es un motor social y turístico de primer orden y un modelo de gestión ejemplar".

Al acto también asistió el presidente de la Federación Asturiana de Pesca, Pedro García Peláez, que subrayó que el Arenero se ha convertido en el único lugar donde poder entrenar al equipo de pescadores que están compitiendo a nivel mundial en campeonatos de pesca, que suelen desarrollarse en un lago.

Asimismo, a través de las actividades que organiza la asociación "El Banzao", el Arenero, por su accesibilidad, está sirviendo para acercar la pesca a diferentes colectivos: público infantil, mayores o personas con discapacidad.

Por la izquierda, Montse Fernández, Marcelino Marcos, José Muñoz y Pablo Osendi. / D. Álvarez

En la celebración se aprovechó para hacer dos reconocimientos, al socio y a la entidad del año 2026. El vecino de Oviedo José Muñoz recibió la distinción por su fidelidad con el coto. Él mismo reconoció que lleva 14 años acudiendo y que en el Arenero es “el hombre más feliz” tanto si pesca como si no lo hace. Mientras que la entidad galardonada fue la tinetense Gestión Occidente, representada por Carmen Feliz.

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El acto también sirvió para reivindicar la necesidad de relevo generacional en la asociación para seguir manteniendo el proyecto y se reclamó que se dote al Arenero de suministro eléctrico.