Diez cajas nido y dos banderas azules: Navia celebra una jornada histórica

El proyecto desarrollado por la Asociación Fraternidad para la atención integral a personas con discapacidad intelectual en los entornos dunares de Navia y Frexulfe se ha convertido en uno de los elementos destacados de trabajo medioambiental que ha permitido al concejo de Navia celebrar este lunes una jornada histórica en materia turística y de cuidado del entorno.

La colaboración entre el colectivo y el Ayuntamiento ha contribuido al cumplimiento de los criterios de educación y gestión ambiental exigidos para la concesión de la Bandera Azul, un distintivo que en el caso de la playa naviega, hace historia, ya que es la primera vez que la lucirá.

La iniciativa consistió en la elaboración e instalación de diez cajas nido destinadas a favorecer la presencia de fauna autóctona y reforzar la biodiversidad en estos espacios naturales. No fue solo una tarea manual.

Los usuarios de Fraternidad participaron en un proceso completo de aprendizaje, desde el diseño, lijado, encerado y acabado de las estructuras de madera hasta el conocimiento de las especies locales y la elección de los lugares más adecuados para su colocación.

Un trabajo "muy laborioso"

Antonio García, usuario de la asociación, explicó durante el acto el trabajo realizado para fabricar e instalar estas "casitas de pájaros". "Ha sido un trabajo muy laborioso pero muy gratificante para que se mantenga la naturaleza viva, los pájaros puedan resguardarse y regenerarse, y se complete el paisaje de las dunas", señaló, satisfecho por el resultado y por la colaboración existente con el municipio.

El representante de Fraternidad destacó además la buena acogida recibida por parte del Ayuntamiento de Navia. "Estamos muy contentos con el acogimiento; es una forma fantástica de que se vea el trabajo que hacemos en Fraternidad", afirmó durante una jornada en la que la inclusión, la educación ambiental y la conservación del entorno ocuparon un papel protagonista.

Acto en la playa de Frexulfe. / LNE

El acto oficial incluyó el izado de las dos banderas azules concedidas al municipio para la temporada de 2026. La primera ceremonia se celebró en la playa de Navia, que estrena este distintivo por primera vez en su historia. Posteriormente, la comitiva se trasladó al arenal de Frexulfe, declarado Monumento Natural, que revalida el reconocimiento por séptimo año consecutivo.

Un orgullo "muy grande"

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, expresó un "orgullo muy grande" por este doble logro y subrayó especialmente el significado de la bandera azul para la playa urbana. "Es la primera vez que esta bandera ondea en nuestra playa. Un entorno muy familiar, al que los usuarios le tenemos muchísimo cariño y que, a pesar de haber sido maltratado por la inabordable obra de restauración del espigón de la ría por parte del Principado, cumple rigurosamente todos los exigentes requisitos que se solicitan", señaló la regidora.

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La obtención de la bandera azul implica superar un proceso exigente que evalúa la calidad de las aguas, los servicios de socorrismo, la accesibilidad y las acciones de educación ambiental. En el caso de Navia, el reconocimiento supone un hito para una playa urbana muy vinculada a la vida cotidiana del concejo. En Frexulfe, el reto pasa ahora por mantener el nivel de calidad de los servicios y conservar un galardón ya consolidado.