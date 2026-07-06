Éxito de la XXV edición de Artenatur en El Franco: reúne a 80 expositores y logra un gran ambiente en La Caridad

La vigésimo quinta edición de Artenatur cerró este fin de semana en La Caridad con un balance muy positivo tanto por la participación de expositores como por la respuesta del público. La concejala de Cultura de El Franco, Victoria Zarcero, destacó el éxito de una cita que volvió a convertir el centro de la villa en un punto de encuentro para la artesanía, la gastronomía, los oficios tradicionales y la cultura rural.

"Estamos muy contentas con el resultado porque tanto los puestos que han venido como la gente que ha estado nos ha felicitado por la organización y por el ambiente", señaló la edil, que hizo un balance especialmente satisfactorio de una edición marcada por las altas temperaturas. "Tuvimos unos días con mucho calor, con lo que competíamos con la playa, pero aun así La Caridad tuvo mucho ambiente y mucha gente", añadió.

La feria reunió cerca de 80 expositores entre artesanos, productores agroalimentarios y asociaciones. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes pudieron recorrer un espacio en el que convivieron la venta de productos artesanales y de alimentación con demostraciones en directo de distintos oficios y una amplia programación cultural y participativa.

Entre las actividades más destacadas figuraron los talleres de cerámica, cestería, tapiz y forja, que permitieron al público acercarse a técnicas tradicionales que siguen vivas gracias al trabajo de los propios artesanos. La programación incluyó además propuestas para el público infantil, actuaciones musicales, juegos populares, exhibiciones de bolo tradicional y el mercado infantil solidario, manteniendo el carácter familiar y participativo que define a la feria desde sus orígenes.

Uno de los aspectos mejor valorados volvió a ser la apuesta por la animación musical durante la sesión vermú y el tardeo, una fórmula incorporada el pasado año que, según explicó Zarcero, ha terminado por consolidarse. "Fue un gran acierto que incorporamos el año pasado y hace que la feria tenga mucha más animación", aseguró.

La concejala destacó también la buena acogida recibida por parte de expositores y visitantes, que trasladaron a la organización su satisfacción por el desarrollo del evento y por el ambiente vivido durante todo el fin de semana.

Noticias relacionadas

Coincidiendo con el 25.º aniversario de Artenatur, el Ayuntamiento de El Franco reivindica el valor de una cita que trasciende el carácter comercial para convertirse en un escaparate de la identidad del concejo. "Son 25 años de Artenatur y creemos que es algo que tenemos que mantener, porque es nuestra feria, nuestra tradición y merece la pena", concluyó Zarcero.