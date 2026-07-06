La justicia extingue los contratos de los mineros de mina Miura tras un año sin cobrar

Los mineros de Mina Miura en Ibias ya tienen la sentencia que hace efectiva la extinción de su relación laboral con la sociedad Carbones La Vega, que tenía los derechos de explotación de la mina ibiense. Hace un año que el empresario Jesús Rodríguez Morán “Chus Mirantes” dejó de abonar las nóminas a los trabajadores a raíz del accidente mortal de la mina de Cerredo (en Degaña), del mismo grupo empresarial, que ocurrió en marzo de 2025 y en el que fallecieron cinco mineros. Tras la venta de la empresa al empresario Fernando Martínez, se llegó a pagar alguna nómina y siempre con la promesa de saldar la deuda con los trabajadores, pero nunca se cumplió, obligándoles a recurrir a la justicia para extinguir los contratos por “incumplimiento grave” y reclamar el cobro de lo adeudado.

Por ahora la sentencia aún no es firme. José María Pérez, representante de los trabajadores de la explotación por parte de SOMA-FITAG-UGT, detalla que los empresarios aún no han recogido las notificaciones para que la sentencia sea firme, por lo que por ahora no pueden acceder a cobrar la prestación del paro. “Una vez más nos están retrasando las cosas y lo hacen por maldad, porque para que podamos cobrar el paro necesitamos entregar la sentencia firme y también para poder recibir todo lo que nos corresponde”, expone.

Mientras se cumple con la parte judicial y los 18 trabajadores que permanecían vinculados a la empresa comienzan a recibir ingresos después de dejar de percibir 12 nóminas en el último año, los mineros siguen reclamando celeridad para retirar las licencias y la concesión minera a los empresarios al frente de la mina ibiense para que otra empresa pueda ponerla en funcionamiento.

“Estamos seguros de que hay compradores interesados, de hecho, si no hay alguna propuesta seria ya encima de la mesa creemos que la habrá en las próximas semanas, pero se debe acelerar todo el proceso”, reivindica Pérez. En este sentido, el Gobierno del Principado había anunciado un cambio legislativo para declarar la caducidad de concesiones mineras en casos de infracciones muy graves.

José María Pérez fue uno de los cuatro mineros afectados por esta situación que decidieron manifestarse con un encierro de dos semanas en el interior de su mina y una posterior marcha a pie desde Tormaleo (Ibias) a Oviedo para dar a conocer su situación de impagos y reclamar la intervención de las Administraciones para garantizar la continuidad de la explotación minera.

Durante su protesta recibieron un gran respaldo social que aún se mantiene y que se hará visible el próximo 10 de julio con un acto homenaje organizado por el Ayuntamiento de Ibias en el polideportivo de Luiña, en la parroquia de Tormaleo. Un gesto que los trabajadores agradecen.

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El evento, que comenzará a las 18.00 horas, contará con música y humor. Lo presentará el monologuista José María Montes Presa, conocido artísticamente como "Chema Fosagra", natural de Siero, y en él se desarrollarán las actuaciones musicales de un amplio cartel de intérpretes de canción asturiana integrado por Gelso G. Francos (Tineo), José García (Cangas del Narcea), César González (Somiedo), José Manuel González "Tainas", Maribel González (Laviana), Adolfo Uría (Cangas del Narcea), Rubén Tolivia (Laviana) y Juan Martín Caso (Peñamellera Baja), que estarán acompañados por el gaitero Ramón García, de Avilés.