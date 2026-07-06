El Zarréu Fest se consolida en el Suroccidente con una veintena de actividades que implican a una decena de asociaciones

La tercera edición del Zarréu Fest bajó el telón este domingo dejando tras de sí tres jornadas de música, deporte, cultura y trabajo colectivo con las que Cerredo (Zarréu), en Degaña, volvió a reivindicar que el medio rural también puede ser escenario de grandes iniciativas. La organización hace un balance "muy positivo" de un festival que considera ya consolidado y que nació con una vocación que trasciende el calendario de actividades.

"Cerramos tres días en los que fuimos capaces de desplegar una veintena de actividades culturales y deportivas entre casi una decena de asociaciones participantes", resume Rubén Rosón, miembro de la organización. El Zarréu Fest está impulsado por la Asamblea Moza d'Asturies (AMA), pero su desarrollo descansa sobre una amplia red de colectivos del pueblo y del entorno. "Lo organiza AMA, pero participan casi una decena de asociaciones de la zona haciendo valer la idea de la sextaferia cultural. Reivindicamos el trabajo comunitario que mejore el día a día de nuestros pueblos", señala.

Asistentes en una de las actividades diurnas del Zarréu Fest. / Cristina Velasco

La cita volvió a convertir la cultura en una herramienta frente a la despoblación, una filosofía que AMA Asturies había resumido antes del inicio del festival como una "rebelión contra el olvido". El objetivo, explicaban entonces, pasa por demostrar que en las zonas rurales amenazadas por la pérdida de población también hay proyectos que merecen ser vividos y que desde la tradición, la cultura y el trabajo comunitario es posible construir futuro.

En el apartado musical, la organización destaca especialmente la actuación de Süne, llegada desde el País Vasco. "Fue el plato fuerte de este año. Nos ofreció un conciertazo lleno de tradición, mucha fiesta y también vanguardia", valora Rosón. El sábado tomaron el relevo los asturianos Felpeyu y La Tarrancha, dos de las actuaciones más esperadas de un cartel que también contó con Alienda, Otramiente y las Pandereteiras de Cerréu.

Uno de los conciertos del Zarréu Fest. / Cristina Velasco

Para los organizadores, esta edición supone un punto de inflexión. "Fue la sextaferia de la consolidación de un proyecto que va mucho más allá de tres días. Es un proyecto de desarrollo sociocomunitario para no resignarse en la zona suroccidental asturiana", explica Rosón. A su juicio, el festival pretende lanzar un mensaje claro: "Queremos hacer ver que en las zonas en riesgo de despoblación también se pueden hacer actividades que merezcan la pena y que se merecen recibir".

Ese trabajo, insisten desde AMA Asturies, continúa durante todo el año gracias a la colaboración de decenas de personas y asociaciones, convencidas de que la cultura puede convertirse en una herramienta para dinamizar el territorio y fortalecer el tejido social.

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Con el balance aún reciente, la organización ya mira a la próxima edición. "Habrá un cuarto Zarréu Fest con más asociaciones, más actividades, mucha fiesta y ganas de reivindicar un Suroccidente con vida", avanza Rosón, convencido de que la iniciativa seguirá creciendo.